بميزات جديدة وتحديثات قوية ..أبل تستعد للكشف عن نظام macOS 27

تستعدشركة أبل للكشف عن أحدث منصاتها البرمجية نظام macOS 27 في يونيو المقبل والذي يعد مخصص لأجهزة ماك.

تشير التوقعات إلى أن النظام الجديد سيشمل تطورات ملحوظة في قدرات الذكاء الاصطناعي حيث سيتضمن لتطبيقا مستقلا للمساعد الصوتي سيري مع سجل للمحادثات ليصبح أكثر شبها بنماذج متطورة مثل CHAT GPT وgemini سيضم ميزات سيري المخصصة والتي استعرضتها أبل في مؤتمر 2024

نظام macOS 27 على جهاز MacBook Pro

من المتوقع أن يتضمن نظام macOS 27 أيضًا ميزات Siri الشخصية التي استعرضتها Apple في مؤتمر WWDC 2024. على سبيل المثال، عرضت Apple مستخدمًا يسأل Siri عن رحلة والدته وحجز غدائها بناءً على معلومات مسترجعة من تطبيقي البريد والرسائل. تم استعراض هذه الميزة على iPhone، ولكنها ستتوفر أيضًا على iPad وMac.

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، خلال مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح هذا الأسبوع: "نتطلع إلى تقديم سيري أكثر تخصيصًا للمستخدمين هذا العام".

ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple

أعلنت شركتا آبل وجوجل في وقت سابق من هذا العام أن جهاز جوجل جيميني سيساهم في دعم ميزات الذكاء الاصطناعي المستقبلية لشركة آبل ، وسيتجاوز ذلك النسخة الأكثر تخصيصًا من سيري. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما هي هذه الميزات تحديدًا.

على سبيل المثال، إذا لمس المستخدم زرًا أو عنصر تحكم على الشاشة، فسيظهر فورًا مجموعة من الأوامر ذات الصلة في قائمة تحيط بإصبعه، وفقًا للتقرير وإذا نقر المستخدم على عنصر في شريط القوائم أعلى الشاشة، فستكبر عناصر التحكم ليسهل اختيارها بالإصبع، كما ذكر التقرير.

يتوقع جورمان إصدار جهاز MacBook Pro أو MacBook Ultra بشاشة تعمل باللمس بحلول أوائل عام 2027، لذا من المفترض أن تصل تحسينات اللمس هذه في نظام macOS 27.

استقرار مُحسّن

من المتوقع أن يكون نظام macOS 27 مشابهاً لنظام Mac OS X Snow Leopard الصادر عام 2009 ، حيث يبدو أن شركة آبل تركز بشكل كبير على تحسين "الجودة والأداء الأساسي". ومن المتوقع أن تُجري آبل العديد من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الاستقرار، وقد تتضمن أيضاً بعض التحسينات الضرورية لتصميم شاشة Liquid Glass.