قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول على مفترق طرق.. عرض أوروبي يُربك حسابات آرني سلوت
لا طلاق مبكر | قانون الأسرة يضع ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج.. تعرف عليها
براءة ضاعت في لحظة غفلة.. نهاية مأساوية لطفلة داخل ترعة بالخزندارية في سوهاج
الأزهر: يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويهاجمهم
الصحة العالمية: إجلاء حالتين من سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا
أبو العينين خلال الجلسة العامة: نحتاج لثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار لخفض عجز الموازنة
بعد أنباء عودته.. أرقام حسام البدري في 3 ولايات سابقة مع الأهلي
أبوالعينين: مصر نجحت رغم التحديات الدولية في الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية
استقرار حالتهن.. وكيل تعليم الجيزة يزور الطالبات المصابات بضيق تنفس بسبب حريق محل
صرخة طفلة تسقط حلاق جهينة.. 15 عامًا سجنًا مشددًا عقابًا على جريمة داخل صالون بسوهاج
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم الدولي والتصعيد الإقليمي المتصل بالأزمة السودانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات جديدة وتحديثات قوية ..أبل تستعد للكشف عن نظام macOS 27

نظام macOS 27 على جهاز MacBook Pro
نظام macOS 27 على جهاز MacBook Pro

تستعدشركة أبل للكشف عن أحدث منصاتها البرمجية   نظام macOS 27 في يونيو المقبل والذي يعد مخصص لأجهزة ماك.  

تشير التوقعات إلى أن النظام الجديد سيشمل تطورات ملحوظة في قدرات الذكاء الاصطناعي حيث سيتضمن لتطبيقا مستقلا للمساعد الصوتي سيري مع سجل للمحادثات ليصبح أكثر شبها بنماذج متطورة مثل CHAT GPT وgemini  سيضم ميزات سيري المخصصة والتي استعرضتها أبل في مؤتمر 2024

نظام macOS 27 على جهاز MacBook Pro

من المتوقع أن يتضمن نظام macOS 27 أيضًا ميزات Siri الشخصية التي استعرضتها Apple في مؤتمر WWDC 2024. على سبيل المثال، عرضت Apple مستخدمًا يسأل Siri عن رحلة والدته وحجز غدائها بناءً على معلومات مسترجعة من تطبيقي البريد والرسائل. تم استعراض هذه الميزة على iPhone، ولكنها ستتوفر أيضًا على iPad وMac.

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، خلال مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح هذا الأسبوع: "نتطلع إلى تقديم سيري أكثر تخصيصًا للمستخدمين هذا العام".

نظام macOS 27 على جهاز MacBook Pro

 ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple

أعلنت شركتا آبل وجوجل في وقت سابق من هذا العام أن جهاز جوجل جيميني سيساهم في دعم ميزات الذكاء الاصطناعي المستقبلية لشركة آبل ، وسيتجاوز ذلك النسخة الأكثر تخصيصًا من سيري. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما هي هذه الميزات تحديدًا.

على سبيل المثال، إذا لمس المستخدم زرًا أو عنصر تحكم على الشاشة، فسيظهر فورًا مجموعة من الأوامر ذات الصلة في قائمة تحيط بإصبعه، وفقًا للتقرير وإذا نقر المستخدم على عنصر في شريط القوائم أعلى الشاشة، فستكبر عناصر التحكم ليسهل اختيارها بالإصبع، كما ذكر التقرير.
يتوقع جورمان إصدار جهاز MacBook Pro أو MacBook Ultra بشاشة تعمل باللمس بحلول أوائل عام 2027، لذا من المفترض أن تصل تحسينات اللمس هذه في نظام macOS 27. 

استقرار مُحسّن

من المتوقع أن يكون نظام macOS 27 مشابهاً لنظام Mac OS X Snow Leopard الصادر عام 2009 ، حيث يبدو أن شركة آبل تركز بشكل كبير على تحسين "الجودة والأداء الأساسي". ومن المتوقع أن تُجري آبل العديد من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الاستقرار، وقد تتضمن أيضاً بعض التحسينات الضرورية لتصميم شاشة Liquid Glass.

نظام macOS 27 مؤتمر WWDC 2026 أجهزة ماك جهاز MacBook Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

منتخب مصر

فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

إنبي

إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل تتعدد الكفارات حال وقوع الحاج في أكثر من محظور ؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ الطبلاوي رحمه الله

ختمة قرآنية لروح الطبلاوي بمقابر الأسرة اليوم واحتفالية بمسجده بالشيخ زايد الجمعة المقبلة

القمح

في موسم الحصاد.. الأزهر للفتوى يوضح أحكام زكاة القمح

بالصور

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

الميزانية
الميزانية
الميزانية

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد