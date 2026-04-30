انسّ الفوتوشوب ..iOS 27 يأتي مع أدوات سحرية لتعديل الصور في آيفون

تُشير التقارير إلى أن شركة آبل تُخطط لإصلاح الأخطاء وتوسيع قدرات نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها مع إصدار أنظمة iOS 27 و iPadOS 27 و macOS 27 لهذا العام، ويبدو أن التحسينات التي ستُجرى على هذا النظام قد تتجاوز مجرد تقديم نسخة أكثر فعالية من مساعدها الصوتي "سيري". وذكرت وكالة بلومبيرغ أن تحديثات البرامج لهذا العام ستتضمن أيضًا أدوات جديدة لتحرير الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من تغيير عناصر مثل خلفية الصور وإطارها.

يمكنك حاليًا استخدام تطبيق الصور على جميع أنظمة تشغيل Apple لتعديل خصائص مثل التشبع والتباين، وتطبيق الفلاتر، واقتصاص الصور، أو استخدام الذكاء الاصطناعي لإزالة العناصر باستخدام أداة التنظيف . ويبدو أن أداة التنظيف ستكون إحدى أدوات Apple الذكية العديدة بعد طرح هذه التحديثات الجديدة، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ . إلى جانب أداة التنظيف، سيتمكن المستخدمون من استخدام ميزة "التوسيع" لتوسيع خلفية الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وميزة "التحسين" لتحسين الإضاءة وجودة الصورة تلقائيًا، وميزة "إعادة التأطير" لتغيير منظور الصورة بعد التقاطها، وخاصةً للصور المكانية من Apple.



ستُساهم الميزات الجديدة، في حال إطلاقها، في جعل أدوات تحرير الصور من آبل أقرب إلى منافسيها مثل جوجل وسامسونج، مع أن الشركتين لا تزالان تتفوقان على آبل في إمكانية إنشاء صور مُولّدة بالكامل. ولا تزال ميزة "المحرر السحري" من جوجل ، التي ظهرت لأول مرة عام ٢٠٢٣، تتصدر القائمة من حيث منح المستخدمين حرية إضافة وتعديل صورهم بشكل جذري.

إلى جانب أدوات التصوير الجديدة، يُشاع أن آبل ستُطلق أيضًا نسختها الجديدة من سيري المدعومة بنماذج جيميني من جوجل، وتطبيق سيري مستقل، وميزة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها. ومن المرجح أن تُعلن آبل عن العديد من هذه الميزات الجديدة خلال مؤتمرها الرئيسي للمطورين WWDC في 8 يونيو .