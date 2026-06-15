شالهم من على الأرض.. دراجة نارية تدهس 3 طالبات وحالة ذعر بين المارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام شاب يقود دراجة نارية بسرعة جنونية بثلاث طالبات أثناء عبورهن الطريق عقب خروجهن من الامتحانات، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وأظهر الفيديو قائد الدراجة النارية وهو يسير بسرعة متهورة قبل أن يفقد السيطرة ويصطدم بالطالبات، ما أدى إلى سقوطهن أرضًا وسط حالة من الذعر بين المارة.

وبحسب متداولي المقطع، فإن الحادث وقع في منطقة تضم عددًا من المدارس وتشهد كثافة في حركة الطلاب خلال فترات الامتحانات.

وطالب الأهالي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من السرعات الزائدة في المنطقة، من بينها إنشاء مطبات صناعية وتشديد الرقابة المرورية، مؤكدين أن الدراجات النارية وسيارات الأجرة والتكاتك غالبًا ما تسير بسرعات كبيرة تشكل خطرًا على حياة الطلاب والمواطنين.

وأكد عدد من المتابعين أن الحادث كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة حقيقية لولا العناية الإلهية، مشددين على أهمية التزام قائدي المركبات بقواعد المرور وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر، خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا كثيرون إلى محاسبة السائق واتخاذ إجراءات رادعة ضد مظاهر القيادة المتهورة التي تهدد أرواح المواطنين.