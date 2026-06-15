قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران وجميعهم أخفقوا
عقب إعلان الاتفاق مع إيران.. تراجع النفط وصعود الأسهم وسعر الذهب
نائب ترامب يستعد لتوقيع اتفاق إيران: لا سلاح نووي لطهران
تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك
باكستان تثمن دور الدوحة والرياض وأنقرة في إنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني
إيران تعلن اتفاق اللحظة الأخيرة.. وقف الحرب الليلة وتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا الجمعة
الرعاية الصحية بالإسماعيلية: حالة محمد مرزبان حرجة ويخضع للتنفس الصناعي
ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم.. وليتدفق النفط
بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية
بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة اليوم الاثنين
دعاء آخر ليلة لمغفرة ذنوب العام الهجري.. اغتنمه بـ13 كلمة
وصول تاريخي لمنتخب إيران إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شالهم من على الأرض.. دراجة نارية تدهس 3 طالبات وحالة ذعر بين المارة

الطالبات
الطالبات
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام شاب يقود دراجة نارية بسرعة جنونية بثلاث طالبات أثناء عبورهن الطريق عقب خروجهن من الامتحانات، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وأظهر الفيديو قائد الدراجة النارية وهو يسير بسرعة متهورة قبل أن يفقد السيطرة ويصطدم بالطالبات، ما أدى إلى سقوطهن أرضًا وسط حالة من الذعر بين المارة.

 وبحسب متداولي المقطع، فإن الحادث وقع في منطقة تضم عددًا من المدارس وتشهد كثافة في حركة الطلاب خلال فترات الامتحانات.

وطالب الأهالي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من السرعات الزائدة في المنطقة، من بينها إنشاء مطبات صناعية وتشديد الرقابة المرورية، مؤكدين أن الدراجات النارية وسيارات الأجرة والتكاتك غالبًا ما تسير بسرعات كبيرة تشكل خطرًا على حياة الطلاب والمواطنين.

وأكد عدد من المتابعين أن الحادث كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة حقيقية لولا العناية الإلهية، مشددين على أهمية التزام قائدي المركبات بقواعد المرور وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر، خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا كثيرون إلى محاسبة السائق واتخاذ إجراءات رادعة ضد مظاهر القيادة المتهورة التي تهدد أرواح المواطنين.

شاب متهور دراجة نارية يدهس طالبات مجمع مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

الذهب

بفعل الدولار.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

رئيسة القومي للمرأة تشارك في افتتاح معرض “اصنع أخضر” للفن الأخضر المستدام والحرف التراثية

رئيسة القومي للمرأة: معرض اصنع أخضر يجمع بين الإبداع والحفاظ على البيئة

عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة.. أم تستغيث بعد تعرض ابنتها لخطأ طبي

عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة.. أم تستغيث بعد تعرض ابنتها لخطأ طبي

نيافة الأنبا رافائيل

كنائس وسط القاهرة تحتفل بعيد رسامة الأنبا رافائيل.. 29 عاما من الخدمة والرعاية الروحية

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد