السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة الدعم النقدي المقرر صرفها للمواطنين تشهد زيادة مستمرة مع كل مرة يتم فيها عرض المنظومة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي هو إعطاء الفئات الأكثر احتياجًا قيمة مالية أكبر.

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "نحول ما يحصل عليه المواطن من سلع تموينية إلى مبلغ وقيمة هذا المبلغ مازال محل دراسة ونقاش، ومع كل عرض على الرئيس السيسي لمنظومة الدعم النقدي المبلغ الذي يحصل عليه المواطن يرتفع وأي قرار سنتخذه سيكون في مصلحة المواطن".



تقسيم المجتمع إلى شرائح لتحقيق العدالة

أوضح وزير التموين أن تقسيم المجتمع إلى شرائح للحصول على الدعم النقدي يهدف إلى إعطاء الأكثر احتياجًا قيمة مالية أكبر في الدعم النقدي، مع تقليل الدعم عن الفئات الأقل احتياجًا، لضمان توجيه الموارد المالية إلى مستحقيها الفعليين.

وأضاف فاروق: "وجود بطاقة تموين مستمرة لأكثر من 30 عامًا يؤكد أهمية تواجد عملية تخارج المواطن من دائرة العوز"، مشيرًا إلى أن المنظومة الحالية تعاني من هدر كبير وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.

توفير الخبز يتحول إلى مبلغ مالي لشراء سلع أخرى

أشار وزير التموين إلى أن المواطن سيحصل على مبلغ مالي إضافي مقابل ما يوفره من استهلاك الخبز، قائلًا: "كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز سيحصل على مبلغ مالي لشراء السلع الأخرى". كما أكد أن الدولة تحدد سعر الخبز المدعم للمواطن وتلزم المخابز به، وتتابع تطبيقه بكل حزم مع كل المخابز على مستوى الجمهوري

أسعار السلع

كشف شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تحدد سعر العيش البلدي والحر، فمثلاً الرغيف 70 جرامًا بـ150 قرشًا، وعلى المخابز الالتزام بهذا السعر، موضحًا أن هناك 32 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية وحوالي 3 آلاف مخبز سياحي.



وأكد وزير التموين أن صاحب المخبز يبيع الرغيف المدعم بـ20 قرشًا، والباقي يحصل عليه من الحكومة، موضحًا أن المخبز شريك أساسي في منظومة الدعم التمويني، وأن الوزارة تعمل على ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.



وأوضح أن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.5 جنيهًا، بينما سيصل في المنظومة الجديدة إلى 28 جنيهًا، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل فارق السعر للمواطن من خلال منظومة الدعم الجديدة.

أوضح شريف فاروق أنه عندما يكون هناك سعران للسلعة يحدث الخلل في المنظومة، مشيرًا إلى أن دور الوزارة بما يخوله لها القانون هو إلزام المخابز بالأسعار المحددة لرغيف الخبز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يتلاعبون بأسعار الخبز أو يبيعونه بأسعار أعلى من المقرر.

وشدد الوزير على أن الحكومة تتابع المخابز بشكل مستمر لضمان التزامها بالأسعار المحددة، وأن هناك حملات تفتيشية دورية على المخابز لضبط أي مخالفات.

اجتماعات يومية بين التموين والوزارات المعنية

كشف شريف فاروق عن وجود اجتماعات يومية بين وزارة التموين والوزارات المعنية من أجل الوصول إلى كل المستحقين لمنظومة الدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على وضع الشكل النهائي للمنظومة قبل عرضها على الرئيس السيسي.

وقال: "83% من المستفيدين من تكافل وكرامة يستحقون صرف التموين"، مضيفًا: "المواطن بينزله في الشهر 150 رغيف خبز و50 جنيه، والـ50 جنيه اللي كانت بتجبله زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة".



الدولة لا تستهدف تقليل الدعم

أكد وزير التموين أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم أو توفير أموال الدعم المقدم للمواطن، مشددًا على أن تعليمات الرئيس السيسي واضحة بأن كل غير مستحق يخرج من منظومة الدعم يتم ضخ أمواله للمستحقين.

وتابع فاروق: "الدعم المسجل في وزارة المالية لمنظومة التموين كان في حدود 140 مليار جنيه، وتم رفع قيمة الدعم إلى 180 مليار جنيه، ونحن بنزيد الدعم عامًا تلو الآخر ولا رغبة في تقليل هذا الرقم".

منظومة الدعم الحالية لا تصل للمستحقين

أشار وزير التموين إلى أن منظومة الدعم الحالية ليست على المستوى الذي يرضاه المواطن، قائلًا: "كل ما تتحمله الدولة من أموال يجب أن يصل إلى المستحق، ومنظومة الدعم الحالية بدأت ببطاقة التموين التي توارثتها أجيال، وهذا الأمر نتج عنه 24 مليون بطاقة تموينية".

وأضاف: "عملنا كثيرًا على تنقية البطاقات، وهذه المنظومة بوضعها الحالي لن تصل للمستحقين"، مشيرًا إلى أن المنظومة تتعلق بعملية شراء القمح وتسليمه للمطاحن ثم تسليم الدقيق للمخابز، وهناك أصحاب مصلحة كثيرون وهناك هدر في المنظومة.

مراعاة تغير أسعار السلع عند بدء المنظومة

أوضح فاروق أن الدولة ستراعي تغير أسعار السلع عند بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، قائلًا: "نضع الشكل النهائي لمنظومة الدعم النقدي وسيتم عرض الملف على الرئيس السيسي، وعند بدء المنظومة سوف تراعي الدولة تغير أسعار السلع".

سلة غذائية متكاملة وحرية اختيار كاملة

أكد وزير التموين أن الدولة توفر للمواطن سلة غذائية متكاملة ضمن المنظومة الحالية تضم الدواجن والسكر والزيت والمكرونة والسمن والبيض، موضحًا أن الحصول على هذه السلع ليس إلزاميًا، وأن للمواطن الحرية الكاملة في اختيار السلع التي يرغب في شرائها وفق احتياجاته.

وتابع أن الوزارة تعمل على تنفيذ "كاري أون" بالشكل الجديد للمجمعات الاستهلاكية، بحيث تصبح الملاذ الأول للمواطن في شراء السلع الأساسية، إلى جانب المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات، مما سيوفر فرصة تنافسية قوية أمام الأسواق الحرة.

تقسيم المجتمع المصري إلى شرائح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم بأكمله يتحول إلى فكرة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة بيانات تمكنها من التوصل إلى المستحقين للدعم، بكفاءة تصل إلى 90%.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة البحيرة، السبت، أن فكرة الدعم النقدي قائمة على تقسيم المجتمع المصري إلى شرائح تبدأ من الأولى بالرعاية، وتسعى الحكومة لتدريج الدعم على هذه الشرائح، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على أعلى قيمة مادية.

مفيش دعم مستمر إلى الأبد

أوضح رئيس الوزراء: «مفيش دعم مستمر إلى الأبد، ويجب أن يكون برنامج الدعم النقدي ديناميكيًا، وبعد تحسن ظروف الأسر يتم نقلها إلى شريحة جديدة في الدعم النقدي».

وأكمل مدبولي: «مينفعش يفضل عندي دعم بالـ30 و40 سنة لأسر مش عارفين تستحق ولا لأ»، مضيفًا أن هناك تسريبًا وعدم كفاءة في ملف دعم الخبز بنسبة تصل إلى 25%، حيث يبلغ دعم الخبز 140 مليار جنيه، ولا يقل عن 35 مليار جنيه لا تذهب إلى المستحقين.



وتشير البيانات الأوالية والمقترحات إلى أن نصيب الفرد المقترح يبدأ من 275 جنيها شهريًا ، بينما قد يزيد على حسب الشرائح التي تحدث عنها رئيس الوزراء.