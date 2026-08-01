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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة ملكة جمال أمريكية عن عمر 21 عامًا قبل مشاركتها في مسابقة جديدة

برين كارنيسيكا
برين كارنيسيكا
يارا أمين

أثارت وفاة برين كارنيسيكا، الحاصلة على لقب ملكة جمال “أمريكان فورك”، حالة من الحزن داخل الأوساط المهتمة بمسابقات الجمال في الولايات المتحدة، بعدما توفيت عن عمر 21 عامًا، قبل أسابيع قليلة من مشاركتها المرتقبة في مسابقة جديدة، وذلك وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية.

وبحسب التقارير، كانت برين قد تُوجت بلقب ملكة جمال أمريكان فورك عام 2024، كما حصلت على لقب ملكة جمال اللطف ضمن منافسات ملكة جمال ولاية يوتا لعام 2025، وكان من المنتظر أن تشارك في مسابقة ملكة جمال بروفو المقرر إقامتها في 22 أغسطس.

وإلى جانب نشاطها في مسابقات الجمال، كانت برين تدرس في جامعة بريجهام يونج، حيث كانت تخطط للتخرج عام 2028، واهتمت بمجالي الصحافة والموسيقى، إذ عُرفت بعزف البيانو، كما سبق لها العمل في محطة تلفزيونية محلية، ونشرت العديد من المقالات في صحف ومجلات محلية.

ونعت منظمة ملكة جمال أمريكان فورك الراحلة عبر حسابها على “إنستجرام”، مؤكدة أن رحيلها ترك أثرًا كبيرًا، مشيدة بأخلاقها ولطفها ودعمها الدائم للمحيطين بها، معتبرة أنها ستظل مصدر إلهام لكل من يأتي بعدها في المسابقة.

وفي السياق ذاته، أطلقت أسرة الراحلة حملة تبرعات عبر منصة GoFundMe للمساهمة في تغطية نفقات الجنازة، حيث وصفتها ابنة عمها بأنها كانت صاحبة قلب كبير، وكرست وقتها لمساندة الآخرين وخدمة مجتمعها.

وذكرت الحملة أنها جمعت حتى الآن نحو 27.4 ألف دولار من أصل 40 ألف دولار تستهدف الأسرة جمعها، فيما أكدت العائلة أن الهدف هو تكريم ذكراها وإقامة مراسم تليق بالأثر الذي تركته في حياة من عرفوها.

ملاحظة: إذا كنت ستذكر سبب الوفاة، فمن الأفضل صياغته على النحو التالي: “ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الوفاة جاءت إثر انتحار”، مع نسب المعلومة إلى مصدرها، لأن هذا النوع من المعلومات يحتاج إلى توثيق واضح

وفاة برين كارنيسيكا برين كارنيسيكا ملكة جمال “أمريكان فورك” أمريكان فورك إنستجرام

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