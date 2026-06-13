وزير التموين: منظومة الدعم الحالية بها هدر.. وإحنا بنزود قيمة الدعم مش بيقل

كشف شريف فاروق، وزير التموين، أن المنظومة الحالية في التموين ليست على المستوى المرضي للمواطن، موضحا أن المرضي هو أن يصل الدعم للمستحقين.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنظومة التموينية الحالية غير كفء.



أكد أن المنظومة التموينية الحالية بها هدر، مشيرًا إلى أن بعض المخابز تستغل المواطنين، وتعديل منظومة الدعم لا تهدف لتوفير الأموال.



وأوضح أن الدولة تزود الدعم عام بعد عام ولا توجد رغبة أن يتم تقليل هذا المبلغ، موضحًا أنه لن يتم تطوير المنظومة التموينية بدون بيانات ومعلومات ومشاركة كل جهات الحكومة المسئولة عن المعلومات.