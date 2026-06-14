رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم بأكمله يتحول إلى فكرة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة بيانات تمكنها من التوصل إلى المستحقين للدعم، بكفاءة تصل إلى 90%.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة البحيرة، السبت، أن فكرة الدعم النقدي قائمة على تقسيم المجتمع المصري إلى شرائح تبدأ من الأولى بالرعاية، وتسعى الحكومة لتدريج الدعم على هذه الشرائح، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على أعلى قيمة مادية.



مفيش دعم مستمر إلى الأبد

أوضح رئيس الوزراء: «مفيش دعم مستمر إلى الأبد، ويجب أن يكون برنامج الدعم النقدي ديناميكيًا، وبعد تحسن ظروف الأسر يتم نقلها إلى شريحة جديدة في الدعم النقدي».

وأكمل مدبولي: «مينفعش يفضل عندي دعم بالـ30 و40 سنة لأسر مش عارفين تستحق ولا لأ»، مضيفًا أن هناك تسريبًا وعدم كفاءة في ملف دعم الخبز بنسبة تصل إلى 25%، حيث يبلغ دعم الخبز 140 مليار جنيه، ولا يقل عن 35 مليار جنيه لا تذهب إلى المستحقين.

وزير التموين: الخروج والدخول لمنظومة الدعم الجديدة أمر ديناميكي

كشف شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تحدد سعر العيش البلدي والحر، فمثلاً الرغيف 70 جرامًا بـ150 قرشًا، وعلى المخابز الالتزام به.





وأشار إلى وجود 32 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية، وحوالي 3 آلاف مخبز سياحي.

وأكد وزير التموين أن صاحب المخبز يبيع الرغيف المدعم بـ20 قرشًا، والباقي يحصل عليه من الحكومة، موضحًا أن المخبز شريك في المنظومة، وأن دور الوزارة بما يخوله لها القانون هو إلزام المخابز بالأسعار المحددة لرغيف الخبز.

وشدد فاروق على أنه كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز يحصل على مبلغ مالي لشراء سلع أخرى، موضحًا أن الخروج والدخول من منظومة التموين أمر ديناميكي، ودائمًا سوف تدخل وتخرج أسر.

منظومة الدعم الحالية لا ترضينا وبها هدر

أكد شريف فاروق أن المنظومة الحالية في التموين ليست على المستوى المرضي للمواطن، وأن المرضي الحقيقي هو أن يصل الدعم إلى المستحقين، مشيرًا إلى أن المنظومة التموينية الحالية غير كفء وتشهد هدرًا، حيث تستغل بعض المخابز المواطنين.

وشدد الوزير على أن تعديل منظومة الدعم لا يهدف إلى توفير الأموال، بل الدولة تزيد الدعم عامًا بعد عام ولا توجد رغبة في تقليل هذا المبلغ، مؤكدًا أنه لن يتم تطوير المنظومة التموينية بدون بيانات ومعلومات ومشاركة كل جهات الحكومة المسؤولة عن المعلومات.

الدولة رصدت بطاقات تموينية تركها أصحابها لآخرين

أوضح وزير التموين أن الدولة رصدت عددًا من البطاقات التموينية التي تركها أصحابها لآخرين للحصول على السلع التموينية دون وجه حق، مؤكدًا أن هذا الأمر يخالف الهدف الأساسي من منظومة الدعم، وأن الدولة قادرة على توفير الدعم اللازم للمواطنين المستحقين.

وأشار إلى أن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.5 جنيه، بينما سيصل في المنظومة الجديدة إلى 28 جنيهًا، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل فارق السعر للمواطن من خلال منظومة الدعم الجديدة.



سلة غذائية متكاملة وحرية اختيار كاملة

أكد وزير التموين أن الدولة توفر للمواطن سلة غذائية متكاملة ضمن المنظومة الحالية تضم الدواجن والسكر والزيت والمكرونة والسمن والبيض، موضحًا أن الحصول على هذه السلع ليس إلزاميًا، وأن للمواطن الحرية الكاملة في اختيار السلع التي يرغب في شرائها وفق احتياجاته.

وتابع أن الوزارة تعمل على تنفيذ "كاري أون" بالشكل الجديد للمجمعات الاستهلاكية، بحيث تصبح الملاذ الأول للمواطن في شراء السلع الأساسية، إلى جانب المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات، مما سيوفر فرصة تنافسية قوية أمام الأسواق الحرة.

83% من مستفيدي تكافل وكرامة يستحقون الدعم التمويني

أكد وزير التموين أن 83% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يستحقون صرف الدعم التمويني، موضحًا أن المواطن الذي يحصل على الدعم يندرج تحت منظومة شبكة حماية اجتماعية واحدة تتفرع منها عدة أنماط مختلفة من الدعم.

وأضاف أن المواطن يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز و50 جنيهًا دعمًا إضافيًا، موضحًا أن الـ50 جنيه كان يحصل منها على زجاجة زيت وكيس مكرونة وكيلو سكر، لكن الأسعار الآن اختلفت، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع بشكل مستمر تحركات الأسعار وتضعها في الاعتبار ضمن خطط الدعم.

كما أشار إلى أن مخصصات الدعم بوزارة التموين ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه، في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار، بهدف مواجهة أعباء المعيشة.