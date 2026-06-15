نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان نانسي عجرم

ظهرت نانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيبي بلو المزين من الجزء العلوي باللون الفضي.

انتعلت نانسي عجرم حذاء أنيق ذا كعبي عالي باللون الفضي، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتنساقة مع لون بشرتها.