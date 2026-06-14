أحلام تبهر متابعيها بفستان ساحر.. شاهد

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة أحلام

تألقت أحلام في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الفوشيا المطرز بالكامل، وكشف التصميم عن رشاقتها وقوامها المثالي.

حمل فستان أحلام توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على تسريحة شعرها الأسود المموج، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الوردية المتناسقة مع لون بشرتها.