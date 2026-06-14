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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
رنا عصمت

نشرت  الفنانة بوسي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

تفاصيل و سعر إطلالة بوسي..

وظهرت بوسي، باطلالة ملفتة مرتدية مايوه من Dolce & Gabbana بطبعة بألوان الأزرق والأبيض وبلغ سعره  45 ألف جنيه، مع كاش مايوه من نفس الطبعة وسعره 39 ألف جنيه.

سعر حقيبة بوسي من  Prada ..

 

ونسقت بوسي مع إطلالتها حقيبة من Prada من القش مع يد من الجلد،.

وبلغ سعرها 90 ألف جنيه.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

بوسي
بوسي
بوسي
وسعر حقيبة بوسي 1,720 دولار أي 90 ألف جنيه
بوسي سعر اطلالة بوسي مايوه بوسي صور بوسي

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بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
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