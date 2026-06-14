بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

نشرت الفنانة بوسي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

تفاصيل و سعر إطلالة بوسي..

وظهرت بوسي، باطلالة ملفتة مرتدية مايوه من Dolce & Gabbana بطبعة بألوان الأزرق والأبيض وبلغ سعره 45 ألف جنيه، مع كاش مايوه من نفس الطبعة وسعره 39 ألف جنيه.

سعر حقيبة بوسي من Prada ..

ونسقت بوسي مع إطلالتها حقيبة من Prada من القش مع يد من الجلد،.

وبلغ سعرها 90 ألف جنيه.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.