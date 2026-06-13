على الموضة وأنيقة... سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة سيرين عبد النور

خطفت سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بصيحة الpolka dotوهي تتصدر موضة صيف 2026.

تزينت سيرين عبد النور بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.