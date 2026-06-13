مي عز الدين تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الفنانة مي عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي عز الدين



تألقت مي عز الدين في الصور بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات.

تزينت مي عز الدين ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت مي عز الدين بخصلات شعرها الأسود المسندله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.