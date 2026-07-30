الطائفة الإنجيلية: أمن مصر وسيادتها حق وطني أصيل لا يقبل المساس

قالت الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان لها برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، إنها تتابع ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء بشأن الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، مؤكدة رفضها الكامل لأي اعتداء يستهدف الأراضي المصرية أو منشآتها، أو يمس سيادة الدولة وأمنها القومي.

وأكدت الطائفة أن حماية الوطن ومقدراته مسؤولية وطنية أصيلة، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، دعمًا لكل ما يُتخذ من إجراءات لحماية أمن مصر واستقرارها والحفاظ على مصالحها الوطنية.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "إن أمن مصر وسيادتها حق وطني أصيل لا يقبل المساس، ونثق في القيادة السياسية وقدرات مؤسسات الدولة المصرية على حماية الوطن ومقدراته، ونصلي أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والسلام."