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بسبب مخالفات جسيمة.. إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب مخالفات جسيمة.. إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم

إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم
إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم
عبدالصمد ماهر

 أسفرت حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، عن إغلاق17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية.

شمل الإغلاق المراكز التالية: «الطموح، مؤسسة الحرية، حريتي، النجاة، الحياة، الحرية، النور، طوق النجاة، بداية جديدة، أجيال، حياة مختلفة، شباب التعافي، الفائزون، الأبطال، التعافي، دار النور، الدعاة».

أبرز المخالفات التي تم رصدها، هي: غياب المدير الفني، مزاولة النشاط بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات اللازمة، وعدم وجود سجلات منتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

وخالفت هذه المراكز أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا على النزلاء.

تؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية الموسعة لردع المخالفين وحماية صحة المواطنين، ولتقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستغرام.
 

المخالفات حملة تفتيشية إدارة العلاج الحر مديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية الاشتراطات الصحية

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