للفرز والخردة.. جهاز 6 أكتوبر يتحفظ على بدروم مخالف بالقطاع الجنوبي

نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر مرورا ميدانيا على المحاور الرئيسية بالقطاع الجنوبي لمتابعة المخالفات والتعامل الفوري معها.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وبمتابعة المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور خالد الصياد، مسؤول الإشغالات بالقطاع الجنوبي، سليمان كتات، رئيس الحي.

وخلال المرور، تم التحفظ على بدروم مخالف يُستخدم في أنشطة بيع الخردة والفرز، حيث جرى إخلاء الموقع والتحفظ على المضبوطات من الخردة والمواد المستخدمة في أعمال الفرز، وتسليمها إلى إدارة الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤكد جهاز مدينة 6 أكتوبر استمرار حملاته الميدانية للتصدي لكافة صور المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.