قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم سعيد: المنطقة تتجه إلى تصعيد جديد.. وباب المندب قد يصبح ساحة المواجهة القادمة
بسبب المونوريل.. غلق محور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان لمدة 5 ساعات
«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026
محمود مسلم: الانتخابات الإسرائيلية تواجه تحديات.. وأي توسع للحرب قد يدفع المنطقة لـ«نقطة اللاعودة»
الاتحاد السكندري يتعاقد مع 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق
كان ينتظر النتيجة ومات قبل إعلانها بساعات.. قصة طالب ثانوية عامة ضحى بنفسه لإنقاذ أسرة من الغرق
مهاب مميش: والدي رسخ فينا الانضباط والحسم.. والأكل والشرب بميعاد
العرابي: المماطلة الإسرائيلية تعرقل إنهاء حرب غزة رغم الجهود المصرية| خاص
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة
الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026
عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا
رويترز: واشنطن تدرس تأجيل أو رفض اعتماد مرشح ماكرون سفيرًا لفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

للفرز والخردة.. جهاز 6 أكتوبر يتحفظ على بدروم مخالف بالقطاع الجنوبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

نفذ جهاز مدينة   6 أكتوبر مرورا ميدانيا على المحاور الرئيسية بالقطاع الجنوبي لمتابعة المخالفات والتعامل الفوري معها.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وبمتابعة المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور  خالد الصياد، مسؤول الإشغالات بالقطاع الجنوبي،  سليمان كتات، رئيس الحي.

وخلال المرور، تم التحفظ على بدروم مخالف يُستخدم في أنشطة بيع الخردة والفرز، حيث جرى إخلاء الموقع والتحفظ على المضبوطات من الخردة والمواد المستخدمة في أعمال الفرز، وتسليمها إلى إدارة الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤكد جهاز مدينة 6 أكتوبر استمرار حملاته الميدانية للتصدي لكافة صور المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

6 أكتوبر القطاع الجنوبي المخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

تنسيق الجامعات 2026

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

الجامعات الأهلية

خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026

من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة

من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

النائب نبيل العطار

برلماني لطلاب الثانوية: لا تختاروا الكلية بالاسم.. ابحثوا عن التخصص الذي يصنع مستقبلكم

طلاب الثانوية

برلمانية لطلاب الثانوية العامة: لا تجعلوا المجموع يحدد مستقبلكم

المستشار حسين أبو العطا

حزب المصريين: زيارة رئيس مدغشقر تؤكد ريادة مصر في قيادة مسار التكامل والتنمية الإفريقية

بالصور

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

إليسا تبهر متابعيها فى آخر حفل غنائى لها

إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها
إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها
إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها

أرخص 5 سيارات SUV في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

إعلامية تشيد بشهامة ضابط شرطة على طريق العلمين: لم يتركنا إلا بعد الاطمئنان علينا

الضابط
الضابط
الضابط

فيديو

أحمد بتشان

أمل ضعيف.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد