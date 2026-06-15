بريطانيا ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني.. وتعرض المساهمة في المفاوضات

رحبت الحكومة البريطانية بالاتفاق الذي أعلن بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أنه يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوتر في المنطقة ويمهد لعودة المسار الدبلوماسي إلى الواجهة بعد فترة طويلة من التصعيد.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الاتفاق يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيداً بالجهود التي بذلتها الأطراف المشاركة في تقريب وجهات النظر وإنجاز التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

وأشار ستارمر إلى أن بلاده مستعدة لدعم أي محادثات فنية أو ترتيبات تنفيذية قد تلي الاتفاق، بما يسهم في تثبيت التفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية ومستدامة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق الدولي للحفاظ على الزخم الدبلوماسي.

كما هنأ رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثنياً على دور الوسطاء الذين ساعدوا في إنجاح المفاوضات، وعلى رأسهم قطر وباكستان، إلى جانب أطراف أخرى أسهمت في تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى هذا الاتفاق، معرباً عن أمله في أن تفتح هذه الخطوة صفحة جديدة من الحوار وتخفيف حدة التوترات في المنطقة.