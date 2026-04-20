تنافس ساعات أبل.. هواوي تطلق ساعة ذكية جديدة بمواصفات احترافية

أطلقت هواوي رسميًا سلسلة WATCH FIT 5، مضيفةً بذلك مجموعة جديدة من الساعات الذكية إلى تشكيلتها. وجاء الإعلان خلال فعالية إطلاق سلسلة Pura، وكما هو متوقع، ينصب التركيز على مزيج من التصميم وميزات اللياقة البدنية وعمر البطارية، بدلاً من أي شيء تجريبي للغاية.

سلسلة WATCH FIT 5

ميزات ساعة WATCH FIT 5 Pro



تأتي ساعة WATCH FIT 5 Pro بشاشة LTPO AMOLED مقاس 1.92 بوصة بدقة 480 × 408 بكسل. يحيط بها إطار رفيع نسبيًا بسمك 1.8 مم، ومحمية بزجاج 2.5D، مما يمنح الساعة مظهرًا عصريًا. تصل سطوع الشاشة إلى 3000 شمعة، لذا لن تواجه أي مشكلة في الرؤية في ضوء الشمس المباشر.

تمامًا مثل ساعة WATCH Fit 4 Pro من العام الماضي ، تستخدم الساعة الجديدة إطارًا من سبائك التيتانيوم، وتُزوّدها هواوي بحزام منسوج مصمم ليكون أخف وزنًا وأكثر راحة. يبلغ وزن الساعة 30.4 جرامًا بدون الحزام. وتتوفر بألوان الأبيض والبرتقالي والأسود.

من ناحية الميزات، تركز هواوي على التمارين الرياضية القصيرة والبسيطة. وتشمل الإضافات "مساعد ركوب الدراجات" ووضع الجولف. أما تتبع الصحة فيتضمن دعم تخطيط القلب الكهربائي وبعض الأبحاث حول مراقبة مستوى السكر في الدم، إلا أن كيفية عمل ذلك عملياً ستكون أهم من قائمة الميزات نفسها.

تتضمن قائمة أجهزة الاستشعار ما يلي:

مقياس التسارع

مستشعر الجيروسكوب

مستشعر مغناطيسي أرضي

مستشعر الإضاءة المحيطة

مستشعر معدل ضربات القلب البصري

مستشعر الضغط الجوي

مستشعر درجة الحرارة

مستشعر تخطيط القلب الكهربائي

مستشعر العمق



تأتي ساعة WATCH FIT 5 القياسية بشاشة AMOLED أصغر قليلاً بحجم 1.82 بوصة، مع الحفاظ على نفس دقة شاشة Pro وسطوع يصل إلى 2500 شمعة. كما تتضمن معظم المستشعرات نفسها، باستثناء مستشعر تخطيط القلب الكهربائي ومستشعر العمق. تتوفر الساعة بألوان البنفسجي والأخضر والأبيض والأسود، وهي موجهة للمستخدمين الذين يرغبون بساعة أخف وزنًا (27 غرامًا) مقارنةً بـ 30.4 غرامًا لساعة Pro، دون جميع الميزات الإضافية.

يبدأ سعر ساعة WATCH FIT 5 من 1099 يوانًا، بينما يبدأ سعر النسخة الاحترافية (Pro) من 2099 يوانًا. بدأ الحجز المسبق للنسخة القياسية في 20 أبريل، وستُطرح للبيع في 29 أبريل، بينما يبدأ الحجز المسبق للنسخة الاحترافية (Pro) في 29 أبريل، وستكون متاحة ابتداءً من 15 مايو.