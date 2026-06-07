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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لدعمهم من أرض الملعب .. وسام أبو علي يخطف الأنظار في ودية مصر والبرازيل | صور

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

خطف النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي السابق ، الأنظار بتواجده في ملعب "هانتينجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك لتقديم الدعم والمساندة لمنتخب مصر في مباراته الودية أمام نظيره البرازيلي.


وأنهى منتخب مصر الشوط الأول من مواجهته الودية أمام منتخب البرازيل بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بداية قوية من البرازيل

دخل المنتخب البرازيلي المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته خلال الدقائق الأولى، ليترجم أفضليته إلى هدف مبكر سجله برونو جيماريش في الدقيقة الثامنة، بعدما استغل إحدى الهجمات المنظمة ليمنح “السيليساو” التقدم ويضع المنتخب المصري تحت ضغط مبكر.

رد سريع من الفراعنة

لم يتأخر رد منتخب مصر كثيرًا، حيث تمكن مصطفى زيكو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 12 بعد هجمة مميزة، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح الفراعنة دفعة معنوية كبيرة أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

إصابة وتبديل اضطراري للبرازيل

شهدت المباراة تعرض الظهير الأيمن البرازيلي ويسلي للإصابة، ليضطر الجهاز الفني للبرازيل إلى إجراء تبديل مبكر في الدقيقة 18، بمشاركة دانيلو بدلًا منه لاستكمال اللقاء.

تألق دفاعي وحراسة مميزة

واصل المنتخب البرازيلي تهديد مرمى مصر خلال الشوط الأول،

النجم الفلسطيني وسام أبو علي الفلسطيني وسام أبو علي وسام أبو علي الأهلي مهاجم النادي الأهلي

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