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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الثقة بالله مفتاح لتفريج الكروب.. الأوقاف تُسيّر 17 قافلة دعوية

قافلة دعوية
قافلة دعوية
عبد الرحمن محمد

تُسيّر وزارة الأوقاف 17 قافلة دعوية ضمن برنامج “قوافل الرحمة والمواساة” إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، تحت عنوان: “الثقة بالله مفتاح لتفريج الكروب”، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2026م، في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، ومشاركتها المجتمعية لمختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه القوافل، ضمن جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير، وتعزيز القيم الإيمانية والإنسانية، وترسيخ معاني الرحمة والتكافل والمواساة، ولا سيما لدى المرضى والمسنين والأيتام، بما يسهم في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم وإدخال السرور إلى نفوسهم.
 

نشر ثقافة الأمل وحسن التوكل على الله

وتهدف القوافل إلى نشر ثقافة الأمل وحسن التوكل على الله، وبيان أثر الثقة بالله تعالى في مواجهة الشدائد وتجاوز الأزمات، وتعزيز معاني الصبر والرضا واليقين، من خلال كلمات دعوية ولقاءات توعوية يقدمها نخبة من الأئمة والدعاة.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه القوافل إلى تجسيد البعد الإنساني والاجتماعي للرسالة الدعوية، والتأكيد على أهمية التواصل مع الفئات الأولى بالرعاية، ومساندتها معنويًّا بما يعزز قيم التراحم والتكافل داخل المجتمع.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامجها الدعوية والمجتمعية التي تجمع بين البناء الروحي والدعم الإنساني، بما يعكس رسالتها في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الأخلاقية والإيمانية في مختلف المؤسسات والرعايات الاجتماعية.

وزارة الأوقاف قافلة دعوية المستشفيات رعاية المسنين دور الأيتام تفريج الكروب

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