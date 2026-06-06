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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مبادرة صحح مفاهيمك.. الأوقاف تُنظم 1009 قوافل دعوية بمراكز الشباب عن الإدمان الرقمي

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

تُسيّر وزارة الأوقاف عدد (١٠٠٩) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٠ من يونيو ٢٠٢٦م، تحت عنوان: «الإدمان الرقمي وأثره على الأسرة»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وفي إطار جهود الوزارة في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز دورها الدعوي والتثقيفي.

وتستهدف القوافل توعية الشباب بأهمية تحقيق التوازن بين الحياة الواقعية والتفاعل الرقمي، وترسيخ قيم المسئولية الأسرية والاجتماعية، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.

التعاون المثمر بين الأوقاف والشباب والرياضة 

ويأتي تنظيم هذه القوافل في ضوء التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، وإيمانًا بأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع وبناء مستقبله، من خلال برامج توعوية تسهم في تنمية الوعي الديني والوطني والفكري لدى مختلف الفئات العمرية.

في سياق اخر، تعقد وزارة الأوقاف عدد (٦٣٠) ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة»، وذلك يوم الاثنين الموافق ٨ من يونيو ٢٠٢٦م، عقب صلاة العشاء، ضمن برنامج الندوات العلمية، وفي إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تنفذها الوزارة لتعزيز الوعي المجتمعي ومعالجة القضايا المعاصرة.

وتهدف الندوات إلى توعية أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، بالمخاطر المترتبة على الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان الآثار السلبية لإدمان السوشيال ميديا على العلاقات الأسرية والتواصل الإنساني والتنشئة السليمة للأبناء، مع تأكيد أهمية الاستخدام الواعي والمسئول للتقنيات الحديثة.

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك الشباب والرياضة الإدمان الرقمي وأثره على الأسرة التعاون المثمر بين الأوقاف والشباب والرياضة

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