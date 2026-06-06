الأوقاف: البرامج القرآنية والدعوية شهدت إقبالًا كبيرًا بمختلف المحافظات خلال يونيو

واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف جهودها المكثفة في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأنشطة القرآنية والدعوية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو ٢٠٢٦م، حيث شهدت البرامج القرآنية حضورًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا.

وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم السبت، أنه تم عقد (٥٧٤٦) مقرأة قرآنية، إلى جانب تنفيذ (٤٣) مجلس إقراء ومركز تلاوة، في إطار العناية بإتقان التلاوة ونشر علوم القرآن الكريم، كما تم عقد (٣٦٠٣) مجالس ضمن برنامج «صحح قراءتك»، الذي يهدف إلى تصحيح التلاوة وترسيخ أحكام التجويد لدى المشاركين، إضافة إلى تنفيذ عدد (٦٣٦٥) حلقة تحفيظ بمختلف المحافظات؛ دعمًا لجهود حفظ القرآن الكريم، وربط النشء والشباب بكتاب الله تعالى.

كما تم الإعلان عن مسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، والتي تهدف إلى إحياء دولة التلاوة المصرية، واكتشاف المواهب الشابة والمتألقة في مجال تلاوة القرآن الكريم.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الرشيد، والاهتمام ببناء الإنسان من خلال البرامج القرآنية والعلمية والتثقيفية المتنوعة.