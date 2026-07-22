بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 4.21 نقطة بما نسبته 0.05% ليصل إلى مستوى 8616.52 نقطة، إذ جرى تداول نحو 259 مليون سهم عبر 16 ألفا و362 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 57.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 24.19 نقطة بما نسبته 0.28% ليصل إلى مستوى 8777.43 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 198 مليون سهم من خلال 9744 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 30.9 مليون دينار كويتي.

بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 10.48 نقطة بما نسبته 0.12% ليصل إلى مستوى 9029.46 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 60 مليون سهم عبر 6618 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 26.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 3.04 نقطة بما نسبته 0.03% ليصل إلى مستوى 10100.66 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 167 مليون سهم عبر 7517 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 25.8 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "الكوت" و"امتيازات" و"سكب ك" و"التقدم" و"بترولية" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "ميدان" و"أرجان" و"الأنظمة" و"أصول" و"ساحل" الأكثر انخفاضا.