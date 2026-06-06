هل يجوز ذبــ ح الطيور داخل الحمام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات حول حكم ذبــ ح الطيور داخل الحمام، موضحة أنها تقوم بالتسمية والتكبير سرًا أثناء الذبـــ ح، وتتساءل عن مدى صحة ذلك شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن الأصل في الذبح هو استيفاء الشروط الشرعية من التسمية وإزهاق الروح بطريقة صحيحة، مؤكدًا أن مكان الذبح ليس محل تحريم في ذاته إذا توافرت فيه النظافة ولم يكن فيه امتهان.

طهارة ونظافة الحمامات

وأشار إلى أن الحمامات في الوقت الحالي أصبحت على قدر كبير من النظافة والطهارة، بخلاف ما كان عليه الحال قديمًا، مما يجعل الذبــ ح فيها جائزًا إذا لم يكن هناك قذر أو نجاسة ظاهرة تؤثر على صحة الذبح أو على طهارة المكان.

وأضاف أن ما تقوم به السائلة من التسمية والتكبير سرًا صحيح ولا حرج فيه، إذ إن التسمية شرط معتبر، سواء كانت جهرًا أو سرًا، طالما تحققت عند الذبح.

وأكد أن الذبــ ح في هذه الحالة جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى، ما دامت الشروط الشرعية متوافرة، مشددًا على أهمية مراعاة النظافة العامة وآداب التعامل مع الطعام، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة في الطهارة وصيانة النفس.