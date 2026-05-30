قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: الدولة ماضية نحو وقف الحرب والمفاوضات مع إسرائيل الخيار الأقل كلفة
الجيش الأمريكي: 116 سفينة غيّرت مسارها منذ بدء الحصار على إيران
ليه ناس بتتعب أكتر من غيرها في العيد .. اكتشف السر
اشتعال حريق في كريات شمونة وصفارات إنذار تدوي شمال إسرائيل
القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا سفينة ترفع علم جامبيا في خليج عمان حاولت الإبحار نحو إيران
أجواء أمن وطمأنينة | وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
2000 جنيه رسوم استخراج رخصة مهنة السايس طبقا للقانون
زيلينسكي: تحذيرات الاستخبارات من ضربة روسية مكثفة محتملة لا تزال قائمة
أنا أحبك | بن غفير يحرض نتنياهو لتصعيد حاد تجاه ضاحية بيروت
سار: اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج
مسيبتش باب مخبطتش عليه | نادر نور يعلن عصيانه على تأليف الأغاني بمنشور مُبكي
القيادة الأمريكية: صاروخ يعطل سفينة تحمل علم جامبيا أثناء الإبحار إلى ميناء إيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطرى أسوان يشرف على ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى فى الإشراف البيطرى على أعمال ذبح الأضاحى داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين والأسر المستحقة.

إشراف بيطرى متواصل طوال أيام العيد 

وأكد الدكتور جمعة مكى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان برفع درجة الإستعداد القصوى وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية داخل المجازر ، حيث واصلت الفرق البيطرية أعمال الكشف والإشراف الكامل على الأضاحى قبل وأثناء الذبح للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وفقاً للإشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة .

إجمالى الأضاحى التى تم ذبحها بالمجازر الحكومية 

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن إجمالى عدد الأضاحى التى تم ذبحها تحت الإشراف البيطرى داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد بلغ 1281 أضحية ، منها : 

عدد 729 أضحية خاصة بالأهالى . 

عدد 552 أضحية خاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية .

مشاركة مجتمعية واسعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية

وأشار الدكتور جمعة مكى إلى أن الأضاحى الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تضمنت : 

عدد 496 أضحية تابعة لبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير. 

عدد 37 أضحية تابعة لمؤسسة الأورمان . 

عدد 8 أضاحى تابعة لجمعية النهضة النسائية . 

عدد 4 أضاحى تابعة لمؤسسة صناع الخير بكوم أمبو . 

عدد 4 أضاحى تابعة لجمعية بخيت . 

عدد 2 أضحية تابعة لجمعية كفالة اليتيم بكوم أمبو . 

عدد 1 أضحية تابعة لجمعية المحروسة . 

عدد 1 أضحية تابعة لجمعية تنمية المجتمع بكوم أمبو .

عيد الأضحى المبارك 

توزيع أعمال الذبح على مدار أيام العيد 

وأضاف مدير الطب البيطرى أن أعمال الذبح بالمجازر الحكومية شهدت إقبالاً ملحوظاً على مدار أيام العيد ، حيث تم ذبح :

عدد 305 أضحية فى اليوم الأول . 

عدد 349 أضحية فى اليوم الثانى . 

عدد 512 أضحية فى اليوم الثالث . 

عدد 115 أضحية فى اليوم الرابع .

تقديم خدمات بيطرية متميزة للحفاظ على الصحة العامة 

وأكد الدكتور جمعة مكى إستمرار جهود مديرية الطب البيطرى فى تقديم الخدمات البيطرية والإشراف الكامل على أعمال الذبح والكشف على الأضاحى بما يضمن وصول لحوم سليمة وآمنة للمواطنين ، مع مواصلة أعمال المتابعة والرقابة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الغذاء .

حرص على سلامة المواطنين ودعم الأسر المستحقة 

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالجهود التى تبذلها مديرية الطب البيطرى والأطباء البيطريون العاملون بالمجازر المختلفة ، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بنفس الكفاءة والجاهزية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية فى إيصال لحوم الأضاحى إلى الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة .

الخلاصة : عكست جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان خلال أيام عيد الأضحى المبارك مستوى عالياً من الجاهزية والتنظيم فى الإشراف على ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية ، بما ساهم فى الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين والأسر المستحقة بمختلف أنحاء المحافظة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

النادي الأهلي

رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

ترشيحاتنا

الدراسة في اسرائيل

إسرائيل تعلن إجراءات طارئة تشمل تعليق الدراسة وحظر التجمعات وسط مخاوف أمنية

الاحتلال في جنوب لبنان

القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يوصي بالاحتفاظ بمواقعه في جنوب لبنان

وزير الحرب الأمريكي

وزير الحرب الأمريكي يشيد بالحلفاء الآسيويين: شاركونا أعباء الدفاع بعكس الأوروبيين

بالصور

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد