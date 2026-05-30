بيطرى أسوان يشرف على ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى فى الإشراف البيطرى على أعمال ذبح الأضاحى داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين والأسر المستحقة.

إشراف بيطرى متواصل طوال أيام العيد

وأكد الدكتور جمعة مكى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان برفع درجة الإستعداد القصوى وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية داخل المجازر ، حيث واصلت الفرق البيطرية أعمال الكشف والإشراف الكامل على الأضاحى قبل وأثناء الذبح للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وفقاً للإشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة .

إجمالى الأضاحى التى تم ذبحها بالمجازر الحكومية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن إجمالى عدد الأضاحى التى تم ذبحها تحت الإشراف البيطرى داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد بلغ 1281 أضحية ، منها :

عدد 729 أضحية خاصة بالأهالى .

عدد 552 أضحية خاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية .

مشاركة مجتمعية واسعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية

وأشار الدكتور جمعة مكى إلى أن الأضاحى الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تضمنت :

عدد 496 أضحية تابعة لبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير.

عدد 37 أضحية تابعة لمؤسسة الأورمان .

عدد 8 أضاحى تابعة لجمعية النهضة النسائية .

عدد 4 أضاحى تابعة لمؤسسة صناع الخير بكوم أمبو .

عدد 4 أضاحى تابعة لجمعية بخيت .

عدد 2 أضحية تابعة لجمعية كفالة اليتيم بكوم أمبو .

عدد 1 أضحية تابعة لجمعية المحروسة .

عدد 1 أضحية تابعة لجمعية تنمية المجتمع بكوم أمبو .

عيد الأضحى المبارك

توزيع أعمال الذبح على مدار أيام العيد

وأضاف مدير الطب البيطرى أن أعمال الذبح بالمجازر الحكومية شهدت إقبالاً ملحوظاً على مدار أيام العيد ، حيث تم ذبح :

عدد 305 أضحية فى اليوم الأول .

عدد 349 أضحية فى اليوم الثانى .

عدد 512 أضحية فى اليوم الثالث .

عدد 115 أضحية فى اليوم الرابع .

تقديم خدمات بيطرية متميزة للحفاظ على الصحة العامة

وأكد الدكتور جمعة مكى إستمرار جهود مديرية الطب البيطرى فى تقديم الخدمات البيطرية والإشراف الكامل على أعمال الذبح والكشف على الأضاحى بما يضمن وصول لحوم سليمة وآمنة للمواطنين ، مع مواصلة أعمال المتابعة والرقابة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الغذاء .

حرص على سلامة المواطنين ودعم الأسر المستحقة

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالجهود التى تبذلها مديرية الطب البيطرى والأطباء البيطريون العاملون بالمجازر المختلفة ، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بنفس الكفاءة والجاهزية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية فى إيصال لحوم الأضاحى إلى الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة .

الخلاصة : عكست جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان خلال أيام عيد الأضحى المبارك مستوى عالياً من الجاهزية والتنظيم فى الإشراف على ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية ، بما ساهم فى الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين والأسر المستحقة بمختلف أنحاء المحافظة.