أونداف يمدد عقده مع شتوتجارت حتى عام 2029

المهاجم الألماني دينيز أونداف
توصل المهاجم الألماني دينيز أونداف إلى اتفاق مع نادي شتوتجارت لتمديد عقده حتى عام 2029، وفقاً لما أورده موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

ويتضمن العقد الجديد خيار التمديد لموسم إضافي، ليحل محل العقد السابق الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2027.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيحصل أونداف على راتب سنوي إجمالي قد يصل إلى 6 ملايين يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 3 ملايين يورو.

وأكد التقرير أن الطرفين توصلا إلى اتفاق كامل بشأن جميع تفاصيل التمديد، بعد الانتهاء من الإجراءات والترتيبات اللازمة، على أن يتم التوقيع الرسمي في وقت قريب.

وكان أونداف قد انضم إلى شتوتجارت قادماً من نادي برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي عام 2024، بعدما قضى فترة إعارة ناجحة، ضمن صفقة بلغت قيمتها الإجمالية ما يصل إلى 30 مليون يورو.

ومنذ انتقاله النهائي، أصبح أحد الركائز الأساسية للفريق، حيث سجل 57 هدفاً وقدم 30 تمريرة حاسمة خلال 117 مباراة رسمية بقميص شتوتجارت.

وتحت قيادة المدرب سيباستيان هونيس، ساهم أونداف في تتويج شتوتجارت بلقب كأس ألمانيا عام 2025، كما لعب دوراً مهماً في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

وعلى المستوى الدولي، يطمح المهاجم الألماني إلى لعب دور بارز مع منتخب ألمانيا في كأس العالم المقبلة، مستفيداً من مستواه المميز مع ناديه الذي يعزز من حظوظه في حجز مكان أساسي مع المانشافت.

