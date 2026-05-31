قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يارب النصر .. الاتحاد المصري يُدعّم منتخب مصر قبل السفر إلى أمريكا لخوض كأس العالم 2026
«ذا صن»: عمدة مانشستر يدرس انتخابات مبكرة حال وصوله للسلطة في بريطانيا
عمر مرموش يتأخر عن بعثة منتخب مصر بسبب عقد قرانه | تفاصيل
تصعيد جديد من حزب الله جنوب لبنان.. قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تزوير الآثار بقصد الاحتيال | تفاصيل
52.13 جنيه | آخر تحديث لأقل سعر دولار .. اليوم
تناول هذا النوع من الخضار يحسن صحة القلب
ناصر الخليفي: باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم
«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة
«الأوقاف» تصرف 14 مليون جنيه إعانات وقروضًا حسنة للعاملين قبل عيد الأضحى
مركز معلومات تغير المناخ يكشف أسباب تأخر موسم المانجو حوالي أسبوعين | فيديو
الزمالك يعلن تمديد عقد لاعبته شروق إبراهيم لموسم إضافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علامات قبول الحج .. مفتي الجمهورية يكشف عنها

علامات قبول الحج
علامات قبول الحج
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن حج بيت الله الحرام نفحة ربانية فارقة في حياة المسلم؛ فالإنسان إذا أتمَّ حجه ولم يرفث أو يفسق، رجع من ذنوبه إلى بلاده كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» متفق عليه، وفي رواية: «خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده".


ولفت فضيلة المفتي إلى أنه ينبغي على الحاج أن يكون على قدر منزلة نظرة الإكبار والتبجيل والتوقير التى ينظرها الناس إليه؛ لقرب عهده ببيت الله الحرام، وأن تتغير أخلاقه وتتحسن سلوكياته، فقد رُوي أنَّ مِنْ عَلَامَةِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ بَعْدَ حَجِّهِ خَيْرًا مِنْهُ قَبْلَهُ، كما ذكره الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير".
 

علامات الحج المبرور 

وأوضح فضيلته أنه ينبغي على الحاج التعلق بالله سبحانه وتعالى، وطلب الدار الآخرة، بملازمة العمل الصالح، فقد قيل للحسن البصري: ما الحج المبرور؟ قال: "أن ترجع زاهدًا في الدنيا، راغبًا في الآخرة" أورده الشجري في "ترتيب الأمالي"، بحيث يُري الله من نفسه خيرًا؛ حتى تظهر عليه أنوار الحج التي تفضل الله تعالى عليه بها في معاملة خالقه جلَّ وعلا وفي معاملة الناس، فإن ذلك مما يحبه الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ» رواه الترمذي، وأحمد، والبخاري.


 علامات قبول الحج 
قال  الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، مؤكداً أن الحج رحلة تجدد الحياة وتجدد العهد من الله، فهي رحلة بيان وإيقاظ.


وتابع د. محمد وسام أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً أن يبين أن جزاء الحج هو الخروج منه وليس عليك ذنب، مشيراً إلى أنه قد انتشر بين الناس أن من يأتي من الحج يستجاب الله لدعائه.


وأضاف أمين الفتوى أن علماء الطاقة استطاعوا أن يقيسوا الطاقة الإيمانية، ووجدوا أنه قبل الطواف وبعد الطواف تزداد الطاقة الإيمانية حول المسلم، لافتاً إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت الإيمان في قلوبنا بالعلوم الحديثة.
 

علامات الحج المبرور علامات قبول الفريضة علامات قبول الحج نظير عياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

الصين وإسرائيل

هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

سلوت

رسميًا.. ليفربول يعلن إقالة آرني سلوت

ترشيحاتنا

ماكرون

فريق يُلهم أوروبا بأسرها.. ماكرون يحتفي بتتويج باريس سان جيرمان

الدراسة في اسرائيل

إسرائيل تعلن إجراءات طارئة تشمل تعليق الدراسة وحظر التجمعات وسط مخاوف أمنية

الاحتلال في جنوب لبنان

القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يوصي بالاحتفاظ بمواقعه في جنوب لبنان

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد