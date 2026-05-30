رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

ديني

السديس يعلن نجاح الخطة التشغيلية لرئاسة الشئون الدينية بموسم حج 1447هـ بأكثر من 6.8 مليون مستفيد

الشيخ عبد الرحمن السديس
الشيخ عبد الرحمن السديس
عبد الرحمن محمد

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، النجاح الكامل للخطة التشغيلية للرئاسة الخاصة بموسم حج عام 1447هـ، مؤكداً تحقيق كافة مستهدفاتها الإثرائية، والدعوية، والتوجيهية، ومساهمتها الفعالة في تعزيز التجربة الدينية والإيمانية لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي المؤسسي.


وأوضح السديس أن رئاسة الشؤون الدينية نفذت خلال موسم الحج الحالي 166 مبادرة إثرائية وتوعوية وتخصصية شاملة، توزعت بواقع 97 مبادرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، و69 مبادرة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجاءت هذه المبادرات ضمن منظومة متكاملة من البرامج والخدمات الدينية التي عززت وصول الرسالة الوسطية للحرمين الشريفين إلى القاصدين بمختلف لغاتهم وثقافاتهم المتنوعة.


وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات الرئاسة ومبادراتها الميدانية خلال الموسم تجاوز 6.8 مليون مستفيد ومستفيدة، في حين قفزت المشاهدات الرقمية والميدانية إلى أكثر من 46.8 مليون مشاهدة، مما يعكس اتساع نطاق الأثر الإثرائي والدعوي للحرمين الشريفين، ووصول رسالتهما السامية إلى مختلف أنحاء العالم عبر الفضاء الرقمي.

وبين رئيس الشؤون الدينية أن الرئاسة حققت حضوراً عالمياً بارزاً في إيصال مضامين الخطب والدروس والرسائل التوجيهية، مستعينة بمنصة الترجمة الشرعية لخطبتي يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك وخطب الجمعة، إلى جانب بوابة القاصد والمنصات الرقمية الإثرائية، التي أسهمت بقوة في نشر رسالة الإسلام الوسطية وتعزيز الريادة الدينية العالمية للمملكة العربية السعودية.

683 ألف خدمة للحجاج
وعلى صعيد الإرشاد المباشر، أفاد السديس أن الرئاسة قدمت أكثر من 683 ألف خدمة إرشاد وتوجيه مباشر لضيوف الرحمن، وتولت الإجابة عن أكثر من 95 ألف استفسار شرعي، فيما استفاد أكثر من 32 ألف قاصد من خدمات الترجمة الفورية والأسئلة المترجمة، مما مكن الحجاج من أداء مناسكهم وشعائرهم على بصيرة، ويقين، وطمأنينة.


وأضاف معاليه أن البرامج العلمية والدعوية شهدت زخماً كبيراً عبر تنفيذ أكثر من 1868 درساً ومحاضرة ولقاءً علمياً حضورياً وعن بُعد، إلى جانب إقامة 174,710 حلقات قرآنية، وتوزيع 160,582 مصحفاً شريفاً، ونحو 236,605 نسخ من الكتب والكتيبات والمطويات والإصدارات التوعوية، فضلاً عن تقديم 872,943 إهداءً إثرائياً وتوعوياً ضخماً للقاصدين.


وأكد الشيخ السديس أن ما تحقق من نجاح استثنائي يجسد ما توليه القيادة الرشيدة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالتكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات كعامل رئيسي لإنجاح الموسم، ومثمناً في الوقت ذاته جهود المنسوبين والمتطوعين الذين تجاوز عددهم 13,879 متطوعاً ومتطوعة، مؤكداً استمرار البرامج والمسارات الإثرائية لما بعد الحج لتعظيم الأثر الإيماني والمعرفي للزوار.

