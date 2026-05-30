قبل إقامة الصلاة بثواني | وفاة ٱمين شرطة في مسجد بالغربية

شهدت قرية محلة مسير التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية استمرار حالة الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة احمد محمد حافظ أمين شرطة بمديرية أمن كفر الشيخ أثناء انتظاره صلاة الجماعة قبيل رفع إقامة صلاة المغرب بالمسجد الكبير بذات القرية.

تفاصيل الوفاة المفاجئة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا صور المتوفي صاحب السيرة الحسنه والدعاء له بالرحمة والمغفرة جراء سيرته العطرة وحسن علاقاته بالمشايخ والأسر والعائلات وجيرانه وزملائه طوال حياته.

السيرة العطرة



زملاء الفقيد طالبوا بإقامة الصدقات الجارية والدعاء له بالرحمه والمغفره كونه كان مواظبا علي أداء صلاة الجماعة في وقتها.