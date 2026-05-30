الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمود مسلم يدعو لجبهة عربية موحدة في مواجهة إسرائيل

دعا الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إلى تشكيل جبهة عربية موحدة لمواجهة ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا عربيًا أكبر للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

تنامي السياسات الإسرائيلية

وأعرب خلال حواره مع الإعلامي سامي كليب على قناة «الغد»، عن مخاوفه من تنامي السياسات الإسرائيلية في مرحلة ما بعد الحرب، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد تسعى إلى توسيع نطاق نفوذها الإقليمي مستفيدة من المتغيرات الراهنة.

طبيعة العلاقات خلال الفترة المقبلة

وأكد أن العلاقات بين إيران وعدد من الدول العربية لن تعود بسهولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة، لافتًا إلى أن الهجمات التي استهدفت بعض دول الخليج تركت آثارًا سياسية وشعبية ستؤثر على طبيعة العلاقات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدول العربية تعاملت مع الأزمة من منطلق الحفاظ على أمنها القومي واستقرار شعوبها، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف كان ينبغي أن تتحمل مسؤولية الأضرار والخسائر التي لحقت بدول المنطقة جراء التصعيد العسكري.

تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للأشقاء

وفيما يتعلق بالدور المصري، شدد مسلم على أن مصر، قيادة وشعبًا، تقف إلى جانب الأشقاء في دول الخليج، وتدعم بشكل كامل أمنهم واستقرارهم، مؤكدًا أن القاهرة لم تتأخر يومًا عن تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للأشقاء العرب.

دعم الموقف الرسمي للدولة المصرية

كما أكد أن البرلمان المصري يدعم الموقف الرسمي للدولة المصرية في مساندة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

موقف عربي موحد وقوي

واختتم مسلم تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة تحتاج في هذه المرحلة إلى موقف عربي موحد وقوي، قادر على حماية المصالح العربية والتصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

