قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: الدولة ماضية نحو وقف الحرب والمفاوضات مع إسرائيل الخيار الأقل كلفة
الجيش الأمريكي: 116 سفينة غيّرت مسارها منذ بدء الحصار على إيران
ليه ناس بتتعب أكتر من غيرها في العيد .. اكتشف السر
اشتعال حريق في كريات شمونة وصفارات إنذار تدوي شمال إسرائيل
القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا سفينة ترفع علم جامبيا في خليج عمان حاولت الإبحار نحو إيران
أجواء أمن وطمأنينة | وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
2000 جنيه رسوم استخراج رخصة مهنة السايس طبقا للقانون
زيلينسكي: تحذيرات الاستخبارات من ضربة روسية مكثفة محتملة لا تزال قائمة
أنا أحبك | بن غفير يحرض نتنياهو لتصعيد حاد تجاه ضاحية بيروت
سار: اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج
مسيبتش باب مخبطتش عليه | نادر نور يعلن عصيانه على تأليف الأغاني بمنشور مُبكي
القيادة الأمريكية: صاروخ يعطل سفينة تحمل علم جامبيا أثناء الإبحار إلى ميناء إيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: 116 سفينة غيّرت مسارها منذ بدء الحصار على إيران

هرمز
هرمز
القسم الخارجي

أعلن الجيش الأمريكي أن 116 سفينة تجارية اضطرت إلى تغيير مساراتها منذ بدء  الحصار على إيران، في مؤشر على التأثير المتزايد للتوترات الأمنية والعسكرية على حركة الملاحة في المنطقة.

وقال مسئولون عسكريون أمريكيون، وفق ما ورد في تصريحات وبيانات صادرة عن الجهات العسكرية المختصة، إن إجراءات المراقبة والاعتراض البحري التي تنفذها القوات الأمريكية أسهمت في دفع عشرات السفن إلى تعديل وجهاتها أو تغيير خطوط إبحارها، في إطار تطبيق القيود والإجراءات التي تستهدف منع وصول بعض الشحنات إلى الموانئ الإيرانية.

وحسب الرواية الأمريكية، فإن هذه التحركات تأتي ضمن عمليات بحرية مستمرة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على حركة الملاحة المرتبطة بإيران، ومتابعة السفن التي يُشتبه في قيامها بنقل مواد أو بضائع تخضع لعقوبات أو قيود دولية. 

وأكدت الجهات العسكرية أن عمليات الرصد والتفتيش تتم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة والإجراءات الأمنية المعمول بها في المنطقة.

وتُعد الممرات البحرية في الخليج العربي وخليج عُمان ومضيق هرمز من أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. 

وتؤثر ااقيود والعمليات العسكرية على حركة السفن في هذه المناطق تحظى بمتابعة واسعة من الأسواق العالمية وشركات الشحن والتأمين البحري.

يأتي الإعلان الأمريكي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة مرتبطة بالأمن البحري وحرية الملاحة، وسط مخاوف من انعكاسات أي تصعيد على تدفقات التجارة الدولية وأسواق الطاقة.

 وتزايدت خلال الفترة الأخيرة التقارير المتعلقة بعمليات اعتراض ومراقبة للسفن في المياه الإقليمية والدولية المحيطة بإيران.

الجيش الأمريكي الحصار حركة الملاحة القوات الأمريكية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

النادي الأهلي

رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

بيطرى أسوان يشرف على ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى

محافظ الغربية يعلن انطلاق المرحلة الثانية للموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ الغربية يعلن انطلاق المرحلة الثانية للموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

بيطري أسوان.. ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى

بيطري أسوان: ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى

بالصور

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد