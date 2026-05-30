الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بيدرو باسكال : The Mandalorian and Grogu أعاد روح المغامرة لعالم Star Wars

أحمد البهى

يعد فيلم The Mandalorian and Grogu  والذي يعرض حاليا بمصر والدول العربية أول عمل سينمائي يعيد شخصيتي "دين دجارين" و"غروغو" إلى الشاشة الكبيرة بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته سلسلة The Mandalorian على مدار مواسمها الماضية على الشاشة الصغيرة. 

 وقال بيدرو باسكال أنه أول أول فيلم سينمائي له في السلسلة بعد نجاح المسلسل الذي بدأ عرضه منذ عام 2019، وأصبح واحدًا من أنجح الأعمال التلفزيونية التابعة لعالم Star Wars ، وأضاف: "لقد عشت مع هذه الشخصية لسنوات وشاهدت كيف تطورت علاقتها بالجمهور، لكن نقل هذه التجربة إلى الشاشة الكبيرة منحها بُعدًا مختلفًا تمامًا، فلقد شعرت وكأننا نقدم مغامرة جديدة كليًا، مع الحفاظ على الروح التي أحبها المشاهدون".

وأكد :"منذ انضمامي إلى The Mandalorian شعرت بأنني أصبحت جزءًا من إرث سينمائي وتلفزيوني ضخم. أما هذا الفيلم فيمنحنا فرصة لرؤية هذه الشخصيات في نطاق أكبر وأكثر طموحًا، وهو أمر كنت متحمسًا له للغاية"، وأشار باسكال إلى أن الانتقال من المسلسل إلى السينما لم يكن مجرد زيادة في حجم الإنتاج، بل تطور طبيعي للشخصيات حيث منحها مساحة أكبر للتطور وفتح الباب أمام مغامرة أكثر اتساعًا على المستويين البصري والدرامي، قائلاً: "الجمهور تابع رحلة دين دجارين وجروجو لسنوات، والآن أصبح بإمكانه مشاهدة الفصل التالي من هذه القصة على الشاشة الكبيرة، وهو ما يجعل التجربة أكثر تأثيرًا وإثارة بالنسبة لنا جميعًا".

وقال باسكال: "منذ قراءتي الأولى للسيناريو شعرت بأننا أمام شيء مختلف تمامًا، الفيلم يحتفظ بكل ما أحبه الجمهور في The Mandalorian، لكنه يقدمه بحجم وطموح سينمائي لم نختبره من قبل، كما يركز بشكل أكبر على العلاقة بين دين دجارين وغروغو. هناك لحظات إنسانية مؤثرة جدًا ستجعل الجمهور يرى هذه الشخصيات من زاوية مختلفة."
وأشار باسكال إلى أن شخصية "دين دجارين" تمر خلال الأحداث بمرحلة جديدة من النضج، موضحًا أن الفيلم يستكشف الجوانب الإنسانية للشخصية بشكل أعمق من أي وقت مضى، وقال: "بعد كل ما مر به، أصبح دين دجارين أكثر وعيًا بمسؤولياته وأكثر ارتباطًا بغروغو، وهذا ينعكس على القرارات التي يتخذها طوال الفيلم".

وعن كواليس التصوير، أكد باسكال أن العمل على الفيلم كان مختلفًا تمامًا عن تجربة المسلسل، موضحًا أن حجم مواقع التصوير والديكورات والمؤثرات العملية المستخدمة منح الجميع إحساسًا بأنهم يشاركون في إنتاج ملحمي ضخم، وقال: "في بعض الأيام كنت أدخل إلى موقع التصوير وأتوقف للحظات فقط لأستوعب حجم ما تم بناؤه حولنا. التفاصيل كانت مذهلة، وشعرت أحيانًا وكأنني أعيش داخل أحد أفلام Star Wars الكلاسيكية التي كبرت وأنا أشاهدها".

وقد أشاد عدد من النقاد بالأداء الذي يقدمه بيدرو باسكال في الفيلم، معتبرين أن الشخصية تواصل تطورها بشكل طبيعي ومقنع، فيما رأى آخرون أن العلاقة بين "الماندالوريان" و"غروغو" تظل العنصر الأقوى في العمل، وهي التي تمنحه ثقله العاطفي وسط الأحداث الملحمية التي يشهدها الفيلم.

ويُعد The Mandalorian and Grogu أحد أبرز أفلام المغامرة والخيال العلمي المعروضة حاليًا في دور العرض، حيث يسعى إلى توسيع عالم Star Wars سينمائيًا مع الحفاظ على العناصر التي صنعت نجاح السلسلة الأصلية، في تجربة تجمع بين الحنين إلى الماضي والطموح نحو مستقبل جديد للسلسلة، الفيلم من إنتاج Lucasfilm  التابعة لشركة The Walt Disney Company، وتوزيع United Motion Pictures، ومن إخراج وكتابة جون فافرو بمشاركة ديف فيلوني، ويشارك في بطولته بيدرو باسكال، وسيغورني ويفر، وجيريمي ألين وايت، وجوني كوين، إلى جانب بريندان واين ولاتيف كراودر في الأداء الحركي لشخصية "الماندالوريان".

