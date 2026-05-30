الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد زكي وممدوح وافي.. أغرب صداقة بالوسط الفني وصلت إلى القبر: زي ما عشنا سوا هنموت سوا

محمد بدران

تداولت صفحة الإعلامي الراحل وجدي الحكيم عبر موقع «فيسبوك» رواية مؤثرة عن الصداقة التي جمعت بين الفنانين الراحلين أحمد زكي وممدوح وافي، وُصفت بأنها واحدة من أغرب وأقوى الصداقات في الوسط الفني، والتي امتدت تفاصيلها حتى ما بعد الوفاة.

وجاء في الرواية التي نقلتها ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي، أن الفنان أحمد زكي كان قد طلب من صديقه شراء مقبرة بجانبه، إلا أن الأخير رفض قائلاً إنه يفضل إنفاق المال على أسرته، قبل أن تُجمعهما الأقدار لاحقًا في نفس المقبرة بعد وفاتهما.

وأشارت إلى أن الصداقة بينهما كانت قوية للغاية، حيث كان ممدوح وافي يرافق أحمد زكي خلال فترة مرضه، ويحرص على دعمه نفسيًا أثناء إجراء التحاليل الطبية التي كان يخشاها، دون أن يخبره في الوقت نفسه بإصابته بنفس المرض حفاظًا على حالته النفسية.

وأضافت أن الفنانين الراحلين كانا على تواصل دائم حتى في أصعب لحظات المرض، حيث كان كل منهما يطمئن على الآخر بشكل مستمر، إلى أن تدهورت حالة أحمد زكي الصحية، ليُقال إنه نطق بعبارة مؤثرة تعكس عمق العلاقة بينهما: «زي ما عشنا سوا هنموت سوا».

وتابعت  أن الفنان ممدوح وافي توفي بعد نحو خمسة أشهر فقط من رحيل أحمد زكي، ليلحق بصديقه ويُدفن بجواره في المقبرة ذاتها، لتظل قصتهما مثالًا للصداقة الإنسانية النادرة في الوسط الفني.

واختُتمت المنشورات بالدعاء للراحلين بالرحمة والمغفرة، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أعاد تداول القصة بشكل كبير تقديرًا للعلاقة التي جمعت بين النجمين الراحلين.

