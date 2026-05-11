فن وثقافة

في ذكراه.. قصة مرض ممدوح وافي ودفنه مع أحمد زكي

ممدوح وافي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح وافي، والذي يعد واحدا من أبرز الفنانين الذين تميزوا في السينما المصرية .

نشأة ممدوح وافي 

ولد ممدوح وافي 1951 باحدي القري في محافظة الفيوم، وقد بدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية، إلا أن عشقه للفن جعله يتجه إلي التمثيل حتى أنه قرر أن يصقل موهبته عن طريق الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

مشوار ممدوح وافي الفني

بدأ ممدوح وافي، مشواره الفني عام 1979 من خلال العمل المسرحي، حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية المتميزة ومنها "حمري جمري الهمجي هي والتلامذة حضرات السادة العيال تزوير في أوراق عاطفية".

شارك ممدوح وافي، أيضا في عدد كبير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها الحاج متولي السيرة الهلالية ونيس قط وفار حارة المحروسة الزوجة أول من يعلم رجل من زمن العولمة سنبل بعد المليون.

مرض ممدوح وافي

أصيب الفنان ممدوح وافي بسرطان المعدة، واكتشف هذا الامر في مرحلة متأخرة .

وكشفت ابنة الفنان ممدوح وافي عن تفاصيل هذا الامر ، حيث تحدثت عن علاقة والدها ممدوح وافى مع الفنان أحمد زكى، أنهما كانا زميلين فى المعهد، وأحمد زكى كان أكبر منه، وأن والدها درس بكالوريوس تجارة قبل المعهد وعين معيدا بالمعهد سنتين، واقاموا في شقة المغتربين.

وأكملت: أحمد زكى أصيب بالسرطان، وبعدها والدى، وتم اكتشافه بالصدفة، وكان احمد زكى بيجرى تحاليل للسرطان وكان خايف منها وعلشان يشجعه قال له انا هعملها معاك ودخل فعلا عملها معاه".

واسترسل: والدي تفاجئ بأن الدكتور بيكلمه بيقوله تعالى لى بكره، وقال له انت كمان عندك سرطان بنكرياس، وكانت صدمة ولكنه اخفى الخبر عن احمد زكى علشان نفسيته ما تدمرش، واحمد زكى طلب منه يشترى ليهم مقبرة".

وأضافت:" أحمد زكي لما سمع خبر وفاة ممدوح وافي انهار، هو كان تعبان قبلها في المستشفى، وكان ساعتها بيصور فيلم حليم، وكان والدي المفروض يبقى معاه في الفيلم".

وتابعت:"وقتها أحمد زكي اتصل بهاني اخويا وقال له هو مشي قاله له أيوة، فرد زكي أنا وأبوك زي ما عشنا سوا هنموت سوا، وبابا ممدوح اتدفن في مقبرة أحمد زكي أول واحد".

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

