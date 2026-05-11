محمد القس: هدفي تحذير المبدعين من سرقة الأفكار

كشف الفنان محمد القس حقيقة الرسالة التي نشرها مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، والتي أثارت حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين، بعدما حذر فيها من بعض الأشخاص الذين يطلبون أفكارًا أو محتوى فنيًا بحجة التعاون والعمل، مؤكدًا أن هدفه الأساسي كان توعية المبدعين الشباب وحثهم على حماية أفكارهم الفنية، وليس الحديث عن تعرضه شخصيًا لأي واقعة سرقة.

وقال محمد القس، لموقع “صدى البلد”، إنه لم يواجه أي موقف شخصي يتعلق بسرقة أفكاره أو أعماله، موضحًا أن منشوره جاء بدافع الحرص على تنبيه الكُتاب والمواهب الجديدة إلى أهمية الحفاظ على حقوقهم الفكرية وعدم منح أفكارهم بسهولة لأي جهة أو شخص دون ضمانات واضحة.

وأضاف: “أنا لم أتعرض لسرقة أفكار، لكن حبيت أنبه الناس وأحذرهم، خاصة الشباب اللي عندهم أحلام وأفكار ومشاريع فنية، لأن المجال فيه منافسة كبيرة، وأحيانًا البعض يستغل حماس المبتدئين للحصول على أفكارهم بطرق غير واضحة”.

وكان محمد القس قد نشر رسالة عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستجرام”، قال فيها: “حد قبل فترة منزل بوست إنه محتاج ورق مصري كوميدي.. تنبيه للإخوة عدم الثقة والحفاظ على أفكارهم من السرقة لأن للمذكور سوابق كثيرة.. انتبهوا”، وهو ما فتح باب التكهنات حول تعرضه لأزمة مع أحد الأشخاص داخل الوسط الفني، قبل أن يخرج ويوضح حقيقة الأمر.

وأشار القس إلى أن الحفاظ على الفكرة لا يقل أهمية عن تنفيذها، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده المحتوى الفني والرقمي، لافتًا إلى أن كثيرًا من الموهوبين قد يخسرون حقوقهم بسبب الثقة الزائدة أو التسرع في مشاركة أعمالهم قبل توثيقها بشكل قانوني.

وأكد أن رسالته لا تستهدف شخصًا بعينه بقدر ما تسلط الضوء على ظاهرة تتكرر داخل بعض الأوساط الإبداعية، داعيًا أصحاب المواهب إلى التعامل بحذر ووعي، وعدم الانسياق وراء أي عروض غير رسمية قد تؤدي إلى ضياع مجهودهم.