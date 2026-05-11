الإشراف العام
فن وثقافة

تكريم هشام خرما في مهرجان "إبداع قادرون" لدعم مواهب ذوي الهمم
أوركيد سامي

كرّم الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الموسيقار هشام خرما خلال فعاليات حفل ختام مهرجان "إبداع قادرون " فيدورته الثانية، وذلك تقديرًا لدوره في دعم مواهب ذوي الهمم.

وأتى تكريم خرما تقديرا لمشاركته في لجنة تحكيم مسابقة العزف الموسيقي للمواهب من ذوي الهمم والإعاقة والتي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.حيث شهدت المسابقة منافسات متنوعة في الغناء والعزف والرقص الشعبي، بمشاركة مواهب من ذوي الهمم من مختلف محافظات مصر، وسط حضور واسع من أعضاء مراكز الشباب والجامعات والأندية والمؤسسات المجتمعية والقرى.

ويأتي مهرجان  "إبداع قادرون" ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ودعم أصحاب المواهب من ذوي القدرات الخاصة، وتسليط الضوء على إبداعاتهم في المجالات الفنية والثقافية والرياضية، مع العمل على دمجهم داخل المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.


ومن جانبه، أعرب هشام خرما عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المهرجان والتكريم، مؤكدًا أن التجربة كانت ملهمة على المستويين الإنساني والفني، لما حملته من طاقات ومواهب استثنائية تستحق الدعم والاهتمام.

وقال خرما في تصريحات تلفزيونية: "إن ما شاهده خلال المسابقة يعكس حجم الإصرار والشغف لدى المشاركين، وقدرتهم على تقديم مستويات مبهرة في العزف والغناء والفنون المختلفة، مشيرًا إلى أن أصحاب الهمم يمتلكون طاقة إبداعية حقيقية قادرة على التأثير والإلهام.


وأضاف خرما أن مهرجان  "إبداع قادرون باختلاف" يُعد من أهم المبادرات التي تساهم في دمج ذوي الهمم داخل المجتمع بشكل حقيقي، من خلال منحهم مساحة للتعبير عن مواهبهم وإبراز قدراتهم أمام الجمهور، مؤكدًا أن الفن يظل دائمًا لغة قادرة على كسر كل الحواجز وصناعة  الأمل.

ويُعد هشام خرما من أبرز الموسيقيين المصريين الذين نجحوا في تقديم هوية موسيقية خاصة تمزج بين الطابع الأوركسترالي الحديث والموسيقى الشرقية والإلكترونية، حيث احتفى مؤخرًا بإطلاق أجدد ألبوماته الموسيقية "أفق"، والذي ضم 10 أعمال متنوعة بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، في تجربة فنية تعتمد على أسلوب "الفيوجن" الذي يجمع بين الروح الشرقية والصوت الغربي المعاصر بإحساس روحاني وعصري.

كما يأتي هذا التكريم بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته أحدث حفلاته الموسيقية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كامل وتفاعل واسع من الجمهور.

