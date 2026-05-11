بطل مسلسل العائلة هي الامتحان يفاجئ حبيبته بطلب زواج رومانسي في باريس

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجم مسلسل العائلة هي الامتحان يفاجئ حبيبته بطلب زواج رومانسي في باريس
نجم مسلسل العائلة هي الامتحان يفاجئ حبيبته بطلب زواج رومانسي في باريس
أوركيد سامي

شهد الوسط الفني التركي تطورًا جديدًا في علاقة الممثل التركي سيركاي توتونجو وحبيبته المغنية زينب بَستيك، بعدما انتقلت قصة حبهما إلى مرحلة أكثر جدية بإعلان خطوبتهما بطريقة رومانسية خطفت اهتمام الجمهور ومتابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار الثنائي العاصمة الفرنسية باريس لتكون شاهدة على هذه اللحظة المميزة، حيث كشفت تقارير فنية تركية أن سيركاي توتونجو تقدّم بطلب الزواج من زينب بَستيك خلال رحلة خاصة جمعتهما هناك، وسط أجواء هادئة وبعيدة عن المبالغة، عكست طبيعة علاقتهما التي اتسمت منذ بدايتها بالخصوصية والهدوء.

ولم يتأخر الثنائي في مشاركة جمهورهما فرحتهما، إذ نشرا عبر حساباتهما الرسمية مجموعة صور ظهرا فيها وهما يستعرضان خاتمي الخطوبة، واكتفيا بتعليق مقتضب بكلمة “soon” أي “قريبًا”، في إشارة واضحة إلى اقتراب دخولهما القفص الذهبي، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين انهالت تهانيهم ورسائلهم الداعمة للعروسين.

ويأتي هذا التطور بعد فترة قصيرة من احتفال الثنائي بمرور عامين على علاقتهما العاطفية، حيث شاركا حينها رسائل وصورًا رومانسية عبّرا من خلالها عن قوة ارتباطهما والتفاهم الكبير الذي يجمعهما، وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون اقتراب إعلان الارتباط الرسمي.

وكانت زينب بَستيك قد تحدثت في وقت سابق عن علاقتها بسيركاي، مؤكدة أن السنوات الماضية حملت لهما العديد من اللحظات والتجارب التي قرّبتهما أكثر من بعضهما البعض، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة والامتنان لكل ما عاشاه معًا طوال تلك الفترة.

ومنذ بداية علاقتهما، حرص الثنائي على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدة عن الأضواء، مكتفيين بظهور محدود في بعض المناسبات العامة والفعاليات الفنية، إلا أن كل ظهور يجمعهما كان يثير اهتمام الجمهور التركي والعربي، خاصة بسبب الانسجام الواضح بينهما.

على الصعيد الفني، يواصل سيركاي توتونجو جذب الأنظار من خلال مشاركته في مسلسل العائلة هي الامتحان، حيث يجسد شخصية “يلماز”، المحامي الذكي الذي يلعب دورًا محوريًا ضمن الأحداث المعقدة لعائلة هانجيوغلو، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أفرا ساراتش أوغلو وكينان إميرزالي أوغلو وعدد من نجوم الدراما التركية.


