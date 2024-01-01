ابنة ممدوح وافي تثير الجدل بفستان زفافها على السوشيال ميديا| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا جديدة من حفل زفاف ياسمين أبنة الفنان ممدوح وافي والذي كان مساء أمس وسط حضور الأهل و الأقارب.

وتألقت أبنة ممدوح وافي، في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة كما كانت متناسقة مع قوامها، حيث ظهرت بفستان زفاف ذا أكمام مكشوفة واتسم القماش بأنه مطرزا بالكامل.

وتزينت ياسمين ممدوح وافي، بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، مع تاج زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة ممدوح وافي، على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.