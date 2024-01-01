عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

دنيا سمير غانم و
دنيا سمير غانم و رامي رضوان

حرص الإعلامي رامي رضوان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

txt

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

txt

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

وعلق رامي رضوان على الصورة قائلا: "كل سنة وأنت طيبة حبيبتي. يا رب السنة الجديدة ربنا يملأها لك خير وفرح وسعادة ونحاح ورضا. وربنا يديم عليكي طاقة الخير والبهجة والحب اللي بتنوري بيهم الدنيا ما شاء الله. #أم_كايلا #حبيبتي."

خطفت دنيا سمير غانم الأنظار في الصورة بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي اتسم بالقماش المطرز بالكامل.

تزينت دنيا سمير غانم بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي زادت من اناقتها، وقد نالت الصورة إعجاب متابعيهم على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

دنيا سمير غانم وزوجها


 

دنيا سمير غانم رامي رضوان عيد ميلاد دنيا سمير غانم أبرز إطلالات دنيا سمير غانم اخبار دنيا سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

موضوعات متعلقة

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

نشرة المرأة والصحة|برج الجدي..خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024..فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

ترشيحاتنا

لـ الآباء الجدد.. 200 جنيه غرامة تلاحقك حال ارتكاب هذا الفعل

الصحة : شبكة إلكترونية متطورة لربط جهات الوزارة بإدارة الأزمات

منال عوض: جددنا شبكات مياه بدمياط عمرها 100عام ومشروعات لتنمية السياحة برأس البر

الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية: طريقة برايل ساعدتني على حفظ القرأن بأرقام الآيات

تعليم سوهاج تعلن جدول امتحانات نصف العام لـ "أولى وتانية ثانوي"

الري تضع حصصا مائية للمزارعين في المنوفية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

بالعباية والحجاب.. ابنة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا في رأس السنة

فيديو

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ