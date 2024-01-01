بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

حرص الإعلامي رامي رضوان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

وعلق رامي رضوان على الصورة قائلا: "كل سنة وأنت طيبة حبيبتي. يا رب السنة الجديدة ربنا يملأها لك خير وفرح وسعادة ونحاح ورضا. وربنا يديم عليكي طاقة الخير والبهجة والحب اللي بتنوري بيهم الدنيا ما شاء الله. #أم_كايلا #حبيبتي."

خطفت دنيا سمير غانم الأنظار في الصورة بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي اتسم بالقماش المطرز بالكامل.

تزينت دنيا سمير غانم بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي زادت من اناقتها، وقد نالت الصورة إعجاب متابعيهم على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

دنيا سمير غانم وزوجها



