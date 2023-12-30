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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

عبير صبري
عبير صبري

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت عبير صبري في الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الفضي المطرز بالكامل.

أنتعلت عبير صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي مع كلاتش صغير الحجم، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت عبير صبري على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
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