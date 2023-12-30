فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

حرصت الفنانة الشابة ثراء جبيل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد يكشف عن زفافها.

علقت ثراء جبيل على الفيديو قائلة: "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر."

ظهرت ثراء جبيل بفستان زفاف بسيط للغاية، حيث ارتدت فستانا أبيض طويل ذا أكمام شفافة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز، وقد حمل توقيع rosannalecaire.



ومن الناحية الجمالية، ظهرت ثراء جبيل بباروكة شعر قصير باللون الأسود، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

ثراء جبيل

ثراء جبيل

ثراء جبيل

ثراء جبيل