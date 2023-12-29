بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون ليجن ملفت جمع بين مجموعة من الألوان المتناسقة مع بعضها البعض ونسقت معه سويت شيرت باللون الأزرق.

انتعلت شمس الكويتية حذاء رياضي مسطح باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارت البسيطة التي زادت من أاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة الشعر القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزاعلى الألوان الترابية الهادئة.

شمس الكويتية