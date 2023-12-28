ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة لـ بسمة بوسيل، وذلك من أحدث ظهور لها.



تألقت بسمة بوسيل في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة جمعت بين اللون الأبيض و البينك ونسقت معها بنطلون بنفس الألوان.

لافتت بسمة بوسيل الأنظار بساعة يد باللون الأبيض، وقد حملت توقيع Patek Philippe، وبلغ سعرها ٦٠،٠٠٠ دولار أمريكي مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بسمة بوسيل على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله، ووضعت لمسات مكياج متناسقة مع لون بشرها، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات.

