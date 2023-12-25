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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

غادة عادل
غادة عادل

تحتفل الفنانة غادة عادل اليوم ٢٥ ديسمبر بعيد ميلادها الـ ٤٩، وعلى الرغم من ذلك لا يظهر عليها علامات التقدم في العمر ومازالت تحافظ على شبابها ورشاقتها.

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تعتبر غادة عادل من المشاهير اللاتي يثرن الجدل في كثير من الأحيان بالإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال او الكلاسيك أيضا.

وتتميز غادة عادل في اطلالاتها بالاعتماد على التصميمات والأزياء المختلفة و الغريبة و الجريئة أيضا وهو ما يميزها في بعض الأحيان عن غيرها من المشاهير و النجمات.

وتقوم غادة عادل بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة وتجعلها مميزة وأنيقة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد غادة عادل على تسريحات شعر متناسقة مع وجهها، بالإضافة إلي صيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.
 

غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
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