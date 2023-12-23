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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شائعة انفصالهما.. زوجة مجدي الهواري بإطلالة ملفتة في باريس

مجدي الهواري
مجدي الهواري

حرص مجدي الهواري على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة له برفقة زوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود خلال تواجدهما في فرنسا، ودلك بعد شائعة انفصالهما.

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تألقت زوجة مجدي الهواري في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا ذا اكمام مكشوفة باللون الذهبي اللامع ونسقت مع وشاح.

لم تبالغ زوجة مجدي الهواري في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات واعتمدت على القطع البسيطة للغاية، كما كشفت إطلالتها عن تاتو اليد.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة مجدي الهواري على خصلات شعرها البني المموج المسندله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

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