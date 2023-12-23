غادة عبد الرازق تثير ضجة بإطلالتها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستانا باللون الأبيض المزين بالذهبي، ذا طابع خاص، ما منحها طلة غير تقليدية.

وتزينت غادة عبد الرازق بمجموعة من المجوهرات ذات اللون الذهبي، وقد نالت إعجاب متابعيها على “إنستجرام”، على عكس آخرين لم تنل إعجابهم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها المنسدلة، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع إطلالتها.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق