بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من عقد قران ابنة الفنان محمد ثروت على رجل أعمال مصري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تألقت الدكتورة داليا ابنة محمد ثروت في عقد قرانها بإطلالة أنيقة و بسيطة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا اتسم بصيحة الكم الواحد، كما تميز التصميم بالقماش الأبيض ذات التطريزات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أكملت ابنة محمد ثروت إطلالتها ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورهما إعجاب رواد السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أبنة محمد ثروت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.

أبنة محمد ثروت



