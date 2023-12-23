عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

عقد قران أبنة محمد
عقد قران أبنة محمد ثروت

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من عقد قران ابنة الفنان محمد ثروت على رجل أعمال مصري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

txt

بسبب بطانة الفستان.. داليا شوقي تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

txt

فستان غريب.. نورهان منصور في إطلالة غير متوقعة بالجونة.. شاهد

تألقت الدكتورة داليا ابنة محمد ثروت في عقد قرانها بإطلالة أنيقة و بسيطة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا اتسم بصيحة الكم الواحد، كما تميز التصميم بالقماش الأبيض ذات التطريزات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أكملت ابنة محمد ثروت إطلالتها ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورهما إعجاب رواد السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أبنة محمد ثروت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.

أبنة محمد ثروت 


 

محمد ثروت داليا أبنة محمد ثروت الدكتورة داليا أبنة محمد ثروت عقد قران أبنة الفنان محمد ثروت صور ابنة محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

موضوعات متعلقة

بسبب بطانة الفستان.. داليا شوقي تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| فوائد تناول نخاع العظام والجبن القريش

صورة غير متوقعة | شمس الكويتية تثير ضجة على السوشيال ميديا

عيادة طبيعية في البيت | فوائد مذهلة لـ الجزر لمرضى السكر

عشان تدفي .. طريقة عمل شعيرية باللبن

نشرة المرأة والصحة.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. مفاجآت وصدمات في توقعات الأبراج 2024

فستان غريب.. نورهان منصور في إطلالة غير متوقعة بالجونة.. شاهد

منة فضالي تتألق في إطلالة مميزة من تركيا.. شاهد

ترشيحاتنا

قصف إسرائيلي عنيف على دير البلح.. واستشهاد 18 مدنيا في مخيم النصيرات

متقعدش فى البيت.. نصيحة غير متوقعة من نور الشريف لـ خالد النبوى

هل يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في 2024.. مفاجأة كبيرة

أبو الغيط: قرار مجلس الأمن جاء متأخراً ووقف إطلاق النار ما زال هو الهدف

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

لن يكون الشتاء الأبرد.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بطانة الفستان.. داليا شوقي تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| فوائد تناول نخاع العظام والجبن القريش

بعد أنباء انفصالهما.. 20 صورة للمخرج مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

800 مليون دولار| تفاصيل أكبر صفقة لإنعاش خزينة الدولة.. بيانات رسمية

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ