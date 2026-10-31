ماني يواصل التألق مع النصر.. 91 مساهمة تهديفية في مشواره مع العالمي

واصل النجم السنغالي ساديو ماني تألقه بقميص النصر، بعدما سجل هدفًا في شباك الخلود، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت بفوز العالمي بنتيجة 5-3.

وجاء هدف ماني في الدقيقة 38، بعدما استغل تمريرة من البرتغالي جواو فيليكس، ليمنح النصر التقدم في المباراة، قبل أن يواصل الفريق تفوقه ويحسم المواجهة لصالحه.

وبحسب الأرقام المتداولة، خاض ماني 146 مباراة بقميص النصر في جميع البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا، وقدم 37 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 91 مساهمة.

ويواصل النجم السنغالي تقديم الإضافة الهجومية للنصر، بفضل قدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، ليظل أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق.