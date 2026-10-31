مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية يكشف تفاصيل فعاليات دورته الثانية

أعلنت إدارة مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، الذي تنظمه مؤسسة " س" للثقافة والإبداع، تفاصيل برنامج الدورة الثانية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، برعاية وزارة الثقافة، ودار بي بوك للنشر والتوزيع، ومدينة دريمز وجامعة جنوب الوادى الاهلية وجمعية أنا المصري، في إطار جهود المهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.

تفاصيل مهرجان قنا

وأكد الناقد الفني هيثم الهواري، مؤسس ورئيس المهرجان، أن الدورة الثانية تشهد برنامجًا مكثفًا ومتنوعًا من الفعاليات التي تغطي مجالات متعددة من التراث والفنون الشعبية والألعاب الشعبية، بما يعكس دور المهرجان في الحفاظ على الموروث الثقافي، وإبراز تنوعه، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على مكوناته المختلفة، من الحرف والفنون والعروض الشعبية إلى الألعاب التراثية وفنون الحكي.

وأوضح أن برنامج المعارض يتضمن أربعة معارض تراثية، هي: معرض الحرف التراثية المصرى والفلسطينى ، ومعرض الصور التراثية المصرى والفلسطينى ، ومعرض العروسة الشعبية، ومعرض المقتنيات التراثية الفلسطينية، بما يتيح للجمهور التعرف على جوانب متنوعة من التراث المادي والفني المصري والعربي.

ويتضمن البرنامج أيضًا إصدارات ثقافية، من بينها كتاب «فنون الفرجة والسينما» للأستاذ الدكتور ولاء محمد، وكتاب «لقطات تراثية» للكاتب الصحفي إبراهيم زايد، وكتاب «مهرجان قنا.. ملتقى التراث» للكاتبة سارة هيثم، بما يسهم في توثيق جوانب من التراث وإتاحتها للقراء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وفي مجال الفنون التراثية والشعبية، تشهد الدورة مشاركة عدد من الفرق الفنية المستقلة من أبناء الصعيد، وفي مقدمتها كورال أنا المصري، وفرقة برية الأساس التابعة لمطرانية نقادة وقوص، وفرقة هوى الشرق للتخت الشرقي، في إطار توجه المهرجان لدعم الفرق المستقلة وتشجيع تكوين فرق جديدة متخصصة في الفنون التراثية.

كما يشارك في فعاليات المهرجان عدد من الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، من بينها فرقة قنا للفنون الشعبية، وفرقة قنا للموسيقى العربية، وفرقة قنا للإنشاد الديني، وفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

وعلى المستوى الدولى، يستضيف المهرجان عددًا من الفرق والفنانين من الدول العربية، من بينهم فرقة الفالوجة للفنون الشعبية الفلسطينية، وفرقة سنبلة للفنون الاستعراضية السودانية. كما تتضمن فعاليات الحكي مشاركة فلسطين من خلال عرض «الحكواتي» للفنان عبد الرؤوف عسقول، وعرض الحكي التونسي «خرفلي» للفنان نوار الضويوي، إلى جانب فعاليات ملتقى فنون القول. والذى يعمل على احياء التراث الشفهى .

من جانبه، أكد الكاتب بكري عبد الحميد، مدير المهرجان، أن برنامج الدورة الثانية يولي اهتمامًا خاصًا بالألعاب الشعبية والتراثية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الذاكرة الشعبية، وواحدًا من المكونات التي تعكس ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية عبر الأجيال.

وأوضح أن البرنامج يتضمن، إلى جانب التحطيب والمرماح، مجموعة متنوعة من الألعاب الشعبية التي ارتبطت بالطفولة والمجتمع المصري، ومنها الحجلة، والاستغماية، وشد الحبل، ونط الحبل، وسبع طوبات، والسيجة، والكراسي الموسيقية، والغميضة، والبلي، والنحلة، والطوق، وغيرها من الألعاب الشعبية.

وأضاف أن برنامج تنمية القرية يواصل تقديم فعالياته في القرى والنجوع، إلى جانب تنظيم مسابقة في الألعاب الشعبية لأبناء القرى، بما يعزز حضور هذه الألعاب في المجتمع ويحافظ على استمراريتها بوصفها جزءًا من التراث الشعبي.

وتأتي الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية في إطار رؤية تستهدف جعل التراث مجالًا للتفاعل والتبادل الثقافي، من خلال الجمع بين الحرف والفنون الشعبية والموسيقى والحكي والألعاب التراثية والمعارض، وتعزيز التواصل بين المبدعين المصريين ونظرائهم من مختلف الدول العربية، بما يدعم جهود الحفاظ على التراث وصون مكوناته ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

يُذكر أن مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، وقد شهدت دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، حيث أُقيمت برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته بوصفه أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.