سفير سلوفينيا: مصر أصبحت وطني الثاني وأشعر أنها بيتي

أكد ساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا لدى مصر، أن مصر أصبحت بمثابة وطنه الثاني، مشيرًا إلى شعوره بالراحة والانتماء خلال فترة إقامته بها، بعد سنوات من العمل الدبلوماسي على أرضها.

خمس سنوات في مصر.. بودلسنيك يتحدث عن شعوره بالراحة والانتماء



وقال السفير السلوفيني، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنه يسافر كثيرًا بحكم طبيعة عمله، إلا أن أول ما يحرص عليه عند عودته إلى مصر هو الرجوع إلى منزله والحصول على قسط من الراحة، مؤكدًا أن مصر أصبحت بيته بالفعل.

وأضاف بودلسنيك أنه أمضى أربع سنوات كاملة في مصر وبدأ عامه الخامس، موضحًا أنه يشعر بالانتماء للحياة في مصر، بعد الفترة التي قضاها بها.

وأشار إلى أن طبيعة عمله الدبلوماسي تفرض عليه التنقل والسفر إلى العديد من البلدان والمدن، لافتًا إلى أن وتيرة سفره خلال العام الجاري كانت أقل نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة، في ظل الأحداث التي شهدتها المنطقة.