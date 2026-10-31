مجتبى خامنئي يجتمع بقادة القوات المسلحة الإيرانية وإعلان مرتقب عن توجيهاته

أفادت تقارير إيرانية اليوم السبت بأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي التقى قادة القوات المسلحة، ومن المتوقع الإعلان عن توجيهاته خلال وقت قريب، وسط تقارير عن لقاء مرتقب بين وفدي واشنطن وطهران في الدوحة ضمن جهود الوساطة التي ترأسها قطر لوقف الحرب.



عراقجي يرد على تصريحات المستشار الألماني: لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن

وفي سياق متصل، رد وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي على التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، مؤكداً عدم وجود "خطوط حمراء" بعد الآن بالنسبة للجمهورية الاسلامية.

وكتب عراقجي تدوينة عبر حسابه في منصة "X" اليوم السبت قائلاً: عندما بدأت الغارات الجوية الأمريكية والصهيونية على إيران العام الماضي، أبدى ميرتس ترحيبه بتلك الهجمات، واصفاً إياها بأنها تنفيذ لـ 'العمل القذر لأوروبا".

وأضاف وزير الخارجية : إن مبلغ 100 مليار يورو لا يمكن مقارنته بالرد الحاسم والمدمر الذي ستوجهه القوات المسلحة الإيرانية لكل من يتجرأ على المساس بسيادة شعبنا؛ ولن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن.